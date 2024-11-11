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T-ara和榮霸凌案水落石出！親姊孝榮道歉揭「昔恐嚇成員」背後原因

和榮（右）、孝榮（左圖右）因霸凌事件，被冠上惡毒姊妹花的稱號。（翻攝自韓網、IG）和榮（右）、孝榮（左圖右）因霸凌事件，被冠上惡毒姊妹花的稱號。（翻攝自韓網、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團T-ara於2012年爆出和榮霸凌事件，全團形象跌落谷底。不過此事件其實有案外案，當時與和榮在同公司出道的親姊孝榮私訊威脅前成員雅凜「我要刮花妳的臉」，姐妹倆因此被冠上惡毒的稱號。事隔12年，前代表金光洙再度於節目曲解此事，引出和榮證實「當年真的被排擠」，親姊孝榮也在11日發聲，表示「是因為擔心妹妹尋死」，才會去恐嚇團員。

南韓女團T-ara於2012年爆出和榮霸凌事件，全團形象跌落谷底。（翻攝自韓網）南韓女團T-ara於2012年爆出和榮霸凌事件，全團形象跌落谷底。（翻攝自韓網）

和榮在金光洙上節目後，發出長文指控自己確實遭到霸凌，當年遭到排擠和孤立，讓她痛苦萬分，幾乎撐不下去。但和榮說詞不被外界相信，因為有許多證據指出當年她的親姊孝榮有傳訊息恐嚇T-ara前成員雅凜，內容包含，「小孩子給我滾一邊去」、「我要揍妳，把妳臉刮花讓妳不能上節目」、「反正我不當歌手，等著，你們就是要被打才會清醒」、「臭婊子，被我逮到試試看」。

孝榮事隔12年發聲表示「是因為擔心遭排擠的妹妹尋死」，才會去恐嚇團員。（翻攝自IG）孝榮事隔12年發聲表示「是因為擔心遭排擠的妹妹尋死」，才會去恐嚇團員。（翻攝自IG）

孝榮11日首度對外解釋此事，坦承訊息確實是她傳的，「那時候我們只有20歲，我跟妹妹離開故鄉來到首爾，身邊可以倚靠的大人一個都沒有，我們姊妹就是彼此的浮木」，聽見妹妹遭到排擠，太過生氣的她衝動之下才發出恐嚇簡訊。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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