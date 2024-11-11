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娛樂 最新消息

李多慧遭跟拍網媒聲明「合法遠距拍攝」 警方：偵辦進度不變

〔記者吳仁捷／新北報導〕啦啦隊女神李多慧指稱遭跟蹤拍攝到住家附近，導致她心生恐懼、害怕，PO網並到新北市婦幼隊報案，警方展開追查，但壹蘋新聞網發出聲明，指稱遠距離觀察其行車，均在公開場所，沒有接觸，也沒做出令李多慧畏懼行為，過程合法。

李多慧大陣仗到新北市婦幼隊提告跟騷，但媒體發出聲明反駁跟拍合法。（記者徐聖倫攝，資料照）李多慧大陣仗到新北市婦幼隊提告跟騷，但媒體發出聲明反駁跟拍合法。（記者徐聖倫攝，資料照）

對此，新北市婦幼隊、三重警分局表示，已受理李多慧提告，不影響警方偵辦，目前依受理報案內容、以車追人，朝跟騷法方向偵辦，初步了解為租賃車，持續偵辦，將發通知書請一名疑犯到案製作筆錄，了解、釐清其動機，再請示檢方是否開立書面勸導單。

另據透露，警方對外未證實李多慧PO網的綠外套疑犯性別，且也與指控犯行沒有直接關係。

此外，壹蘋也在聲明中，披露李多慧與同伴騎車期間，有許多違反道安條例之違規及抽菸行徑，應受規範，可受公評。

啦啦隊女神李多慧報案遭跟拍騷擾，某網媒發聲明稱合法。（擷取自網路）啦啦隊女神李多慧報案遭跟拍騷擾，某網媒發聲明稱合法。（擷取自網路）

啦啦隊女神李多慧報案遭跟拍騷擾，某網媒發聲明稱合法。（擷取自網路）啦啦隊女神李多慧報案遭跟拍騷擾，某網媒發聲明稱合法。（擷取自網路）

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