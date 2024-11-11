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娛樂 日韓

ONEUS二度來台釋放魅力！勤練台語寵粉

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國「動物系男團」ONEUS二度在台開唱，5人身穿深藍色運動外套與牛仔褲，演出充滿朝氣，並以《STUPID LOVE》、《Baila Conmigo》點燃現場，台下超嗨。

「ONEUS」二度來台演出。（SHOW Office提供）「ONEUS」二度來台演出。（SHOW Office提供）

成員們特地入境隨俗，用親切的台語問候：「大家好！（台語），我們是ONEUS，我們剛剛在開場時，就已經先來上一段小小問候，雖然講得不好，但希望你們喜歡！」

粉絲特別制訂俏皮動物圖騰象徵代表每位成員，例如松鼠的抒澔、小雞的LEE DO、兔子的建熙、老虎的煥雄以及汪汪的XION；他們的主打歌《ERASE ME》的舞蹈挑戰畫面更在短短3個月內於TikTok點擊逾3000萬次，人氣飆高。

「ONEUS」抒澔（左起）、建熙、LEE DO、XION、煥雄二度來台演出。（SHOW Office提供）「ONEUS」抒澔（左起）、建熙、LEE DO、XION、煥雄二度來台演出。（SHOW Office提供）

這次除了近距離與粉絲互動，團員們最感動每首歌粉絲幾乎都耳熟能詳、自然而然跟著哼唱打節拍，最後更加碼演唱安可曲《BBUSYEO》、《Life is beautiful》等，謝謝大家支持。

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