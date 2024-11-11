三上悠亞啦啦隊應援險出事！「小可愛撐不住滑掉」她急狂拉

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕福爾摩沙夢想家對上高雄全家海神之戰，特別邀請到日本暗黑女神三上悠亞，擔任開球嘉賓與一日啦啦隊，三上悠亞身穿紅色削肩背心搭配熱褲，展現凹凸有致的好身材，怎料，賣力應援到一半，小可愛撐不住一直往下滑，讓她急忙伸手狂拉。

三上悠亞日前受邀來台擔任職籃開球嘉賓及啦啦隊「Formosa Sexy」一日限定隊員。（翻攝自IG）

三上悠亞自2023年宣布從AV界引退後，以網紅、藝人身分發展，近來也多次現身台灣參加活動，日前更獲邀來台擔任職籃開球嘉賓，和球團啦啦隊「Formosa Sexy」一日限定隊員，吸引不少球迷到現場一睹女神風采。當日只見三上悠亞身穿火辣削肩背心，露出纖細小蠻腰，深V設計讓深邃事業線一覽無遺，搭配白色短褲展露筆直美腿。

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三上悠亞應援太賣力讓內搭小可愛險些滑落。（翻攝自YT）

綁著俏皮雙丸子頭的三上悠亞在場上賣力應援，隨著音樂不斷彈跳熱舞，不料，用力過猛的她，讓內搭的白色小可愛不斷往下滑，險些走光，她隨即慌張的伸手狂拉，養眼畫面讓網友大飽眼福。

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