舒華搭高鐵「拉鍊下滑」 低胸激裸雪白肌全網暈

舒華搭高鐵穿太辣。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團（G）I-DLE的台灣成員舒華，擁有獨特的甜美外型，不做作的個性深受粉絲喜愛，經常透過社群平台分享生活的她，昨（10日）上傳一系列搭高鐵的美照，她頂著素顏、穿著火辣，吸引大批網友朝聖按讚。

舒華解放好身材。（翻攝自IG）

舒華在IG分享多張在高鐵上拍下的美照，只見她綁著公主頭，臉上沒有過多的彩妝，肌膚依然光滑透亮，身穿淺綠色細肩帶小背心，搭配同色系針織外套，大方將外套拉至手臂下，大片雪白肌全露，北半球呼之欲出，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，文中則訴說她對人生的感悟，「生活都是無聊又有趣並存，花怎開，水怎流，都順其自然的發生唄。」

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舒華大片白皙肌膚露出。（翻攝自IG）

照片曝光後，粉絲們都聚焦在舒華的好身材，紛紛湧入狂喊，「衣服穿好！！！！」、「舒穿這樣不冷嗎？我最近都好冷」、「衣服拉鍊拉上可以嗎？」、「衣服給我拉好」、「要不要這麼美」、「呀～怎麼辣麼辣」、「能不能帶我一起搭高鐵」、「葉大膽又出現了」。

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