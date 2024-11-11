主播李文儀1天追完《影后》 誇楊謹華曾莞婷更喜歡「她」

影后》首播記者會星光耀眼。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台當家主播李文儀10日在臉書發文透露因為感冒，在家窩了一天，趁機把熱播台劇《影后》用一天時間一口氣追完，並誇讚漂亮女星楊謹華、曾莞婷，然而最喜歡的竟是「她」。

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把《影后》在一天內追完，李文儀大呼過癮：「真是令人又愛又恨！」她並專業說，愛的是裡面幾個主角，個個性格分明，楊謹華的衝、謝盈萱的忍、曾莞婷的嬌、林廷憶的偽，背後都暗藏著複雜的人生故事，交織成一齣令人笑淚交織的好戲。

三立新聞台當家主播李文儀。（翻攝自李文儀臉書）

也因為每個人演技都太好了，李文儀狂讚《影后》讓人有時笑得拍案叫絕、有時氣得牙癢癢，「但最恨的是，一天在家吃吃吃，現在完全不敢站上體重計啊！」

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話鋒一轉，李文儀直接說出內心話：「其中我最喜歡的，就是戲后鍾欣凌，真是太可愛、又太令人心疼！」

《影后》是一部原創影集，由嚴藝文擔任導演及編劇，謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲主演，講述女演員在演藝圈的寫實生存喜劇。

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