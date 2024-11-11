館長稱沈慶京心甘情願給錢非貪污 柯文哲豬隊友+1？

柯文哲因涉京華城弊案遭延長羈押。（資料照、記者劉信德攝）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日在直播評論京華城案，認為威京集團主席沈慶京就算給民眾黨主席、台北市前市長柯文哲錢，那也是心甘情願非貪污。對此，律師林智群用一句話狂電館長。

林智群10日在臉書發文表示：「粉絲給館長錢，是心甘情願，這個沒問題，因為館長不是公務員。」接著說出重點：「哪個公務員敢收這種（心甘情願的）錢的？」

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陽明交大法律學者林志潔也在臉書發文說，不管是心甘情願或是被迫給錢，公務員只要收錢，就是涉及貪污罪，不應散播錯誤的法治觀念。

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林志潔進一步表示，如果行賄者自己心甘情願送錢給公務員，是希望公務員做違背職務的事，公務員也收受了這個錢，不管是不是公務員自己開口的，都是違背職務收賄罪。

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直播中，館長還高分貝說：「現在假如一個地方的太太，很喜歡拎北（自稱你爸），他給了我4700萬，館長我想跟你做個工商，一個Case（案子）4700萬，只需要來我家修水管，那也是心甘情願嘛！那也是心甘情願嘛！」

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