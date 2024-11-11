晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

從小美到大！周慧敏57歲生日都沒變

「永遠的玉女」港星周慧敏10日歡度57歲生日。（翻攝自周慧敏臉書）「永遠的玉女」港星周慧敏10日歡度57歲生日。（翻攝自周慧敏臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「永遠的玉女」港星周慧敏10日歡度57歲生日，她與同為港星的老公倪震相識相戀30多年，婚後沒生兒育女，談及一年一度生日，她感性吐露：「這樣快又到11月10日了，這天，能夠一家二人三貓齊齊整整在一起已經非常滿足。」

相關新聞：凍齡玉女周慧敏突宣布好消息！廣發英雄帖徵求寶物

透過臉書發文，周慧敏秀出2張小時照片，照片中的她有著鵝蛋臉尖下巴，一看從小就是美人胚子，也被大批網友粉絲誇讚「從小美到大」。

她有著鵝蛋臉尖下巴，一看從小就是美人胚子。（翻攝自周慧敏臉書）她有著鵝蛋臉尖下巴，一看從小就是美人胚子。（翻攝自周慧敏臉書）

看著自己成長經歷，周慧敏知足感恩說：「感激每一個經歷，不管是怎樣的境遇，都是我學會跨過的功課；不管貧窮富有、順境逆境，我都學會數算禰的恩典了。在此，也衷心謝謝大家對我的支持和祝福。」

相關新聞：56歲周慧敏冒出白頭髮？女神素顏真面目長這樣

周慧敏堪稱90年代華語歌壇玉女歌手，1992年11月在台灣推出第一國語專輯《流言》總銷量衝破35萬張，主打歌流言讓台灣歌迷驚為天人，也成功開拓台灣國語市場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中