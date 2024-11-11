從小美到大！周慧敏57歲生日都沒變

「永遠的玉女」港星周慧敏10日歡度57歲生日。（翻攝自周慧敏臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「永遠的玉女」港星周慧敏10日歡度57歲生日，她與同為港星的老公倪震相識相戀30多年，婚後沒生兒育女，談及一年一度生日，她感性吐露：「這樣快又到11月10日了，這天，能夠一家二人三貓齊齊整整在一起已經非常滿足。」

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透過臉書發文，周慧敏秀出2張小時照片，照片中的她有著鵝蛋臉尖下巴，一看從小就是美人胚子，也被大批網友粉絲誇讚「從小美到大」。

她有著鵝蛋臉尖下巴，一看從小就是美人胚子。（翻攝自周慧敏臉書）

看著自己成長經歷，周慧敏知足感恩說：「感激每一個經歷，不管是怎樣的境遇，都是我學會跨過的功課；不管貧窮富有、順境逆境，我都學會數算禰的恩典了。在此，也衷心謝謝大家對我的支持和祝福。」

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周慧敏堪稱90年代華語歌壇玉女歌手，1992年11月在台灣推出第一國語專輯《流言》總銷量衝破35萬張，主打歌〈流言〉讓台灣歌迷驚為天人，也成功開拓台灣國語市場。

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