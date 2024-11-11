薔薔遭朋友恐嚇「殺過6個人」 嚇歪傳訊息求救男友

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《同學來了》昨（11日）晚9點播出「我是什麼“奇葩”吸塵器！為什麼戀愛路上總是遇到“不對的人”」，藝人楊皓如很不滿老公的前女友分手後還糾纏不清：「她打給Michael說『我現在交新男友了，你來我家把東西拿走』，結果去她家，她穿了一件透明睡衣迎接他，害Michael看到差點把持不住！」

楊皓如不滿老公的前女友分手後還糾纏不清。（中天綜合台提供）

楊皓如很不解對方的行為：「她真的好恐怖，Michael的兄弟都輪流被她打電話，譬如她會說『我跟Michael吵架，你可不可以陪我散散心』，還曾經有過不小心喝醉一起過夜的，我們會知道是很多年之後，他跟兄弟出去吃快炒時，很多兄弟喝了兩杯之後，受不了才告訴他說『其實我跟你前女友有那個了』。」

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薔薔朋友突爆殺過人，她嚇歪急求救。（中天綜合台提供）

薔薔則差點在派對上出意外：「我認識一位牙醫常邀請我去派對，幾次之後我介紹同志朋友給他，但我朋友去他派對突然就說要走，結果朋友一走之後，這個醫生突然轉換個性說『我告訴妳一個秘密，我在美國殺了6個人，妳不能跟任何人說，不然我會很生氣』，我酒杯都在抖、臉也歪了，但我還是努力裝鎮定，怕他下一個殺的就是我。」

薔薔聽完也馬上偷偷傳訊息和男友求救，不料男友卻一點警覺心也沒有：「他吊兒郎當的進來說他也要喝，我說『你什麼都不要喝，馬上離開，不然我就跟你分手』！」 而事後薔薔和同志朋友聊到此事時，才得知對方為什麼會突然離開派對：「他說他翻冰箱的時候，看到很多開封過的醫用麻醉劑，他可能很常把麻醉劑插在人家的飲料裡，我想說好險我當時不准男友喝任何東西，不然我就完蛋了。」

朱宇謀的女友因為太迷信而選擇和他分手。（中天綜合台提供）

朱宇謀也交過奇葩女友：「她媽媽非常不喜歡我，一直洗腦她說跟我在一起會讓她的能量變得很不穩，有點玷汙她的感覺，所以她每次跟我相處都不敢牽我的手，如果有肢體碰觸，她也都會覺得自己很髒。」而前女友也因為太迷信而選擇和他分手：「她跟媽媽每個月都會去花蓮的深山靈修，突然有一天，她跟我說『我們全家要搬到花蓮深山裡，師父說她該走正道了，所以要截斷一切的孽緣』，我說『這個宗教那麼神祕，萬一被騙怎麼辦』？結果她還是說搬就搬，完全消失，我到現在也找不到這個人。」

劉心語曾遇好賭又養小鬼的另一半。（中天綜合台提供）

劉心語也覺得碰到過度迷信的另一半很可怕：「我遇過非常喜歡賭的男生，我去他家發現他有養小鬼，有一次我看到他拿出一把小刀，我想說他到底要幹嘛，結果他割自己的手，把血滴在嬰靈身上。」

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