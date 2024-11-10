林俊逸怒翻白眼「切割新歡」 張棋惠肺部狂長20個結節現況曝

張棋惠與林俊逸聯手主持全新音樂美食節目《美食歡樂頌》。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕歌手出身的張棋惠與林俊逸聯手主持全新音樂美食節目《美食歡樂頌》，今（10）在記者會上「5分鐘出好菜」大展廚藝，讓現場香味四溢。兩人首次搭檔默契十足，林俊逸被虧再結「新歡」，當場面露難色大翻白眼，坦言和趙詠華對此不堪其擾。

林俊逸和張棋惠節目中帶領觀眾走訪市場，從挑選食材開始，一步步拆解料理步驟，讓觀眾能輕鬆學會一道美味的料理。兩人不時在節目中高歌一曲，營造溫馨歡樂的氣氛。林俊逸透露過去錄節目就覺得張棋惠很ㄎㄧㄤ，「很自然，不當朋友太可惜。」後來得知能與張棋惠搭檔主持，他立刻點頭答應，笑稱兩人「靜如處子，動如脫兔」。

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林俊逸「切割新歡」，坦言和趙詠華不堪其擾。（記者王文麟攝）

林俊逸曾與趙詠華在記者會上簽「結婚證書」玩笑被當真，後來又與林淑容、林逸欣再被炒CP，如今張棋惠也一舉成新歡，讓林俊逸作勢怒吼：「我又要翻白眼了！」坦言傳聞對當事人很不好意思，擔心意外阻卻趙詠華情路，過年回家還被家人逼問結婚竟然沒說，忍不住回嘴：「怎麼不看內文。」他也表示就算結婚也不會對外公開，「已經沒什麼隱私，假如有另一半或結婚，我覺得我要保護我的家人，但現在是沒有。」而這次換新搭檔，他說和張棋惠合作因為年紀相仿話題比較多，張棋惠打趣說：「我們很像是朋友，我應該是他最年輕新歡，阿不是，搭檔啦！」

張棋惠與林俊逸聯手主持全新音樂美食節目《美食歡樂頌》。（記者王文麟攝）

身為料理好手的林俊逸會親手熬煮湯頭燉的「牛三寶」回饋粉絲，他透露製作一次要花上一個禮拜，過程相當費工，目前暫無發展成副業想法；張棋惠笑說自己是超級勞碌命又手腳快，家裡從早餐店開到咖啡廳，「做吃的是我媽一直沒完成的夢想，未來不做演藝圈，我就會想擁有一間店。」她還提到自己從幼幼班到大學都是舞蹈系，近期跟一位藝人好友討論頂下士林的3、40坪舞蹈教室做教學，目前仍在規劃中。

張棋惠透露和朋友將頂下士林的3、40坪舞蹈教室做教學。（記者王文麟攝）

張棋惠去年9月透露身體亮紅燈，因家族有肺癌遺傳，檢查後發現肺部狂長20個結節，她擔心之餘持續追蹤，嘆：「身體真的太重要。」時過一年，她表示11月25日會再到醫院回診追蹤，若狀況穩定就能將回診時間拉長到一年半，她也表示20個結節沒有對身體造成不適，不過會格外注重空氣品質，出門一定會戴口罩。

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