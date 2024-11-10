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韓經紀公司代表認了初戀是「當代最美女星」！直接曝光名字嚇壞網

MBK娛樂代表金光洙在節目中提到自己的初戀。（翻攝自YT）MBK娛樂代表金光洙在節目中提到自己的初戀。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓經紀公司MBK娛樂由代表金光洙創立，他曾一手打造出T-ara、DIA等爆紅女團，卻因經營不當，多次遭到批評。近期他登上網路節目，除了為當年T-ara深陷霸凌事件處理不當公開致歉外，也提到自己的初戀是「當代最美女人」，突如其來的猛料，令兩名主持人驚嚇不已。

金光洙還將初戀名字直接曝光，令兩名主持人驚嚇不已。（翻攝自YT）金光洙還將初戀名字直接曝光，令兩名主持人驚嚇不已。（翻攝自YT）

金光洙現身網路節目暢聊演藝圈緋聞八卦，他坦承對於緋聞，是從不說謊的，但與他傳過緋聞的女星都結婚了，事隔多年他不方便多說什麼。金光洙也透露自己有位忘不了的初戀，還在節目上公開實名，主持人們驚呼「是當代最美的美人」、「是一位很知名的人！」，不過後來播出的影片，被後製採取「逼聲」處理。

金光洙接著透露交往細節，「她在春川拍戲，我是載她的經紀人，那時候就只是個領月薪的社畜」，當時他甘願花3個小時的時間開車，只為見到對方1、2分鐘，兩人戀情長達半年。

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