超車五月天！謝金燕洞洞裝性感開唱 台東一秒變夜店

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天原定11月初在花蓮開唱，無奈因颱風延期到明年，也讓「嗨!出發吧來台東」演唱會「搶先」五月天，成為振興東部秋冬季觀光的第一棒，演唱會於11月9日展開第一晚演出，2晚演出邀來13組天王天后超狂卡司，可說是超越各縣市跨年陣容。

謝金燕。（台東縣政府提供）

整晚最矚目的嬌點，就是擔任壓軸的電音天后「姐姐」謝金燕，姐姐在《浪姐5》後把台灣首場公開大型演出獨家獻給台東，她以一身辣翻天的吸睛造型登場，上半身穿上黑色洞洞裝，展現「零贅肉」完美身材，下半身則搭配迷你短裙秀出纖細修長雙腿，性感模樣震懾全場讓粉絲直呼「受不了！」她對著粉絲熱情喊話：「come on！台東！」並精心準備限定禮物，邊唱歌邊發送給粉絲們，讓粉絲超感動。

請繼續往下閱讀...

謝金燕。（台東縣政府提供）

謝金燕笑問台下：「看到姐姐開不開心？」逗得台下回以熱情尖叫聲，她不忘開心轉圈讓粉絲們一次看個夠，秀出性感身材，開場她特別把抒情歌〈月彎彎〉改編成EDM版本，接著演唱〈含淚跳恰恰〉、〈練舞功〉、〈潘朵拉〉掀起當晚最高潮，舞曲連發讓現場頓時變成全台最大夜店。

盧廣仲。（台東縣政府提供）

當晚由金曲歌后彭佳慧打頭陣登台，迫不及待想在台東開唱的她，一上場展現超強Live實力，飆唱〈相見恨晚〉、〈大齡女子〉、〈舊夢〉讓樂迷齊聲唱和，她親切地與台下話家常，在台上大喊老友「紀曉君」名字好多次，請大家記得去現場的紀曉君「滷雞腳」攤位捧場，自己最愛「麻辣」口味，成為最佳推銷員，顯見好交情。

偶像男團FEniX吸引大批年輕粉絲揪團搭火車前來台東，在台下賣力舉著燈排為偶像應援，團員們帥氣舞姿散發魅力，接續唱跳〈Countdown〉、〈萬萬不可的引力〉、〈FireFighter〉、〈無名賊〉吸引超高分貝尖叫聲。重量級樂團滅火器一登場就燃起了「聽團仔們」搖滾靈魂，全場跟著歌曲節奏旋律，一會跳躍、一會唱和，〈人間條件〉、〈晚安台灣〉、〈海上的人〉、〈家和萬事興〉歌曲展現本土文化，〈十二月的妳〉、〈長途夜車〉、〈繼續向前行〉飆唱超過30分鐘的精彩演出，讓紛絲直呼：「聽得好過癮！」

彭佳慧。（台東縣政府提供）

三金得主盧廣仲幽默與全場打招呼，精心準備歌單〈勵志論〉、〈藍寶〉，獻唱電影經典歌〈刻在我心底的名字〉引起全場大合唱，首日演唱會最後在璀璨煙火秀做為結尾，今晚還有第二晚演唱會，晚間7點開始，將由林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法