李多慧PO文稱遭不明人車跟隨 警加強巡邏

藝人李多慧上網指稱，遭不明人車跟隨拍攝到住家附近，心生恐懼，三重警分局主動聯繫李多慧經紀公司，於完成報案前先加強巡邏，避免李多慧再遭騷擾。（記者吳仁捷翻攝，擷取自李多慧臉書）

〔記者吳仁捷／新北報導〕中職韓籍啦啦隊女神、藝人李多慧在臉書指稱她要回家休息時，被一輛白車尾隨，疑似拍攝跟蹤到住家附近，導致無法回家，為擺脫白車跟隨，她與團隊停在便利商店觀察，一名綠外套陌生人下車假藉講電話拍攝，讓他們不敢回家；轄區三重警分局網路巡邏發現，已聯繫藝人經紀公司，除於完成報案後偵處，也加強轄區周邊巡邏，避免居民遭騷擾。

藝人李多慧上網指稱，遭不明人車跟隨拍攝到住家附近，心生恐懼，三重警分局主動聯繫李多慧經紀公司，於完成報案前先加強巡邏，避免李多慧再遭騷擾。（記者吳仁捷翻攝，擷取自李多慧臉書）

藝人李多慧上網指稱，遭不明人車跟隨拍攝到住家附近，心生恐懼，三重警分局主動聯繫李多慧經紀公司，於完成報案前先加強巡邏，避免李多慧再遭騷擾。（記者吳仁捷翻攝，擷取自李多慧臉書）

李多慧今天凌晨在臉書披露，「我真的好害怕，也好累。現在才回到家」，她透露9日晚間準備回家休息，卻發現有台白色陌生車子，沿路跟隨他們拍攝，跟到住家附近，導致沒有辦法直接回家。

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藝人李多慧上網指稱，遭不明人車跟隨拍攝到住家附近，心生恐懼，三重警分局主動聯繫李多慧經紀公司，於完成報案前先加強巡邏，避免李多慧再遭騷擾。（記者吳仁捷翻攝，擷取自李多慧臉書）

藝人李多慧上網指稱，遭不明人車跟隨拍攝到住家附近，心生恐懼，三重警分局主動聯繫李多慧經紀公司，於完成報案前先加強巡邏，避免李多慧再遭騷擾。（記者吳仁捷翻攝，擷取自李多慧臉書）

三重警分局表示，有關某藝人李多慧臉書發文指稱在三重住家周遭，疑遭不明男子跟蹤，警方聯繫藝人經紀公司，將於完成報案程序後立即偵處，警方重陽所已加強轄區周邊巡邏，避免居民再受騷擾。

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