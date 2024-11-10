晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《戲說》女星遺傳通靈！「三太子乩身」被欽點投身聖事 出家3年喜曝新身分

唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾演過《戲說台灣》、《後山日先照》、《外出人生》的女星唐德惠在2021年剃度出家，法號「傳蓮」，她隨後進入有台灣道教大學之稱的三清道祖宮廟進修4年，獲合格法師證照，具下符令、辦聖事資格。她秉持溫柔道人心，開設「林口三寶佛堂」累積多數信眾跟隨。她將這些年累積的案例，以本名黃子芸出書《一念心改寫神的劇本》，還沒上市便登博客來預購宗教類第一名，書籍已在11月1日出版。

唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）

唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）

唐德惠分享出書緣由：「隨著求助的信眾增多，我開始有把案例寫成書的想法，給有同樣問題的人做參考。遇到神秘不可解之事的人來找我，我先以同理心了解，再以宗教方式處理，問題迎刃而解。」

唐德惠昔參與多部戲劇演出，於2021年剃度出家。（翻攝自臉書）唐德惠昔參與多部戲劇演出，於2021年剃度出家。（翻攝自臉書）

唐德惠得令投身聖事。（翻攝自臉書）唐德惠得令投身聖事。（翻攝自臉書）

唐德惠在書中寫道，她遺傳了母親的通靈能力，成為三太子乩身，因為藝人身分她曾被人挑釁質疑，當時三太子立即降臨，說出對方羞恥事，對方踉蹌逃走，她也才接受了乩身事實。冥冥中，她感受到三太子要求她放下演藝事業，為人辦聖事，三太子對她說：「這才是妳的天命。」但她認為自己有俗緣未放下，總以「拍完這部戲再說」、「孩子大學畢業再說」、「還沒準備好」，左三年，右三年，搞得三太子下最後通牒，拍戲時竟全身過敏，不容她再討價還價，她才正面以對。

唐德惠2021年剃度出家。（翻攝自臉書）唐德惠2021年剃度出家。（翻攝自臉書）

在孩子都已成家立業後，唐德惠說：「有一天，我突然跑去報名禪七，再報名高階禪七，剃度出家。」她了解必須有真材實料，到宜蘭道教總廟三清道祖宮廟學習道法，笑說課程比大學還嚴謹，很容易被當，「我兢兢業業上了4年課，終於取得中華道教法師聯合總會證書，正式具有發符令、為人辦事資格。」

唐德惠2021年出家投身聖事。（翻攝自臉書）唐德惠2021年出家投身聖事。（翻攝自臉書）

唐德惠2021年出家投身聖事。（翻攝自臉書）唐德惠2021年出家投身聖事。（翻攝自臉書）

書中也寫到唐德惠為人辦事遇到的案例，比如有信徒流產後懷疑嬰靈跟隨的可怕事件，但也有溫馨的實證，她引導許多失婚婦女找回自信，成功走出自己的道路，甚至在佛證之下為謝沅瑾的兒子與自己姪女結成良緣，唐德惠說：「作為一個修道人，我以『一念心』處事，把他人事當自己事的同理心，和當事人一起出力，改寫本來被命定的劇本。這是我所學的所有力量，我希望自己具有正氣，但也能溫柔對待信眾。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中