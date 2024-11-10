《戲說》女星遺傳通靈！「三太子乩身」被欽點投身聖事 出家3年喜曝新身分

唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾演過《戲說台灣》、《後山日先照》、《外出人生》的女星唐德惠在2021年剃度出家，法號「傳蓮」，她隨後進入有台灣道教大學之稱的三清道祖宮廟進修4年，獲合格法師證照，具下符令、辦聖事資格。她秉持溫柔道人心，開設「林口三寶佛堂」累積多數信眾跟隨。她將這些年累積的案例，以本名黃子芸出書《一念心改寫神的劇本》，還沒上市便登博客來預購宗教類第一名，書籍已在11月1日出版。

唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）

唐德惠出家3年，結合案例推出新書《一念心改寫神的劇本》。（紅螞蟻圖書提供）

唐德惠分享出書緣由：「隨著求助的信眾增多，我開始有把案例寫成書的想法，給有同樣問題的人做參考。遇到神秘不可解之事的人來找我，我先以同理心了解，再以宗教方式處理，問題迎刃而解。」

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唐德惠昔參與多部戲劇演出，於2021年剃度出家。（翻攝自臉書）

唐德惠得令投身聖事。（翻攝自臉書）

唐德惠在書中寫道，她遺傳了母親的通靈能力，成為三太子乩身，因為藝人身分她曾被人挑釁質疑，當時三太子立即降臨，說出對方羞恥事，對方踉蹌逃走，她也才接受了乩身事實。冥冥中，她感受到三太子要求她放下演藝事業，為人辦聖事，三太子對她說：「這才是妳的天命。」但她認為自己有俗緣未放下，總以「拍完這部戲再說」、「孩子大學畢業再說」、「還沒準備好」，左三年，右三年，搞得三太子下最後通牒，拍戲時竟全身過敏，不容她再討價還價，她才正面以對。

唐德惠2021年剃度出家。（翻攝自臉書）

在孩子都已成家立業後，唐德惠說：「有一天，我突然跑去報名禪七，再報名高階禪七，剃度出家。」她了解必須有真材實料，到宜蘭道教總廟三清道祖宮廟學習道法，笑說課程比大學還嚴謹，很容易被當，「我兢兢業業上了4年課，終於取得中華道教法師聯合總會證書，正式具有發符令、為人辦事資格。」

唐德惠2021年出家投身聖事。（翻攝自臉書）

唐德惠2021年出家投身聖事。（翻攝自臉書）

書中也寫到唐德惠為人辦事遇到的案例，比如有信徒流產後懷疑嬰靈跟隨的可怕事件，但也有溫馨的實證，她引導許多失婚婦女找回自信，成功走出自己的道路，甚至在佛證之下為謝沅瑾的兒子與自己姪女結成良緣，唐德惠說：「作為一個修道人，我以『一念心』處事，把他人事當自己事的同理心，和當事人一起出力，改寫本來被命定的劇本。這是我所學的所有力量，我希望自己具有正氣，但也能溫柔對待信眾。」

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