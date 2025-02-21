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力撇傳染流感害死大S！范瑋琪3度曬醫生對話 刪文洩心緒

〔記者陽昕翰／台北報導〕「范范」范瑋琪今天親上火線，澄清與老公傳染流感給大S的輿論，不過她3度發文版本都不同，新聞曝光後隨即又把澄清文刪除了。

大S月初在日本因為流感併發肺炎過世，范范1月發文透露，雙胞胎兒子因流感住院治療，而她和老公黑人、大S1月26日卻一起出席王偉忠女兒的歸寧宴，被網友質疑可能將流感傳染給大S。

范瑋琪被質疑傳染感冒給大S，發文澄清。（資料照，記者潘少棠攝）范瑋琪被質疑傳染感冒給大S，發文澄清。（資料照，記者潘少棠攝）

范范今天上午3次發文，都曬出跟醫生的對話截圖，在第一次發文中，醫生回覆提到：「你並沒有得流感」，第一次發文PO出的對話則是「范范並沒有得流感」，內容看來是醫生分別回覆給范范及黑人的訊息。

范范不斷編輯又發文，在第3次的貼文，醫生回應「你在小孩住院時也吃了藥」，對方也回覆了雙手合十的符號。

范瑋琪最後更寫下：「謝謝國泰沈仲敏醫生，我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」

只是在新聞曝光後，范范隔沒多久又刪除了貼文，只有留下在錄音室工作的照片，她談到：「珍惜每個當下，做自己最熱愛的事情。」透露正在錄新歌。

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