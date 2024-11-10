KIMIKO攬緊緊天菜教授4年 愛與被愛同樣重要

KIMIKO在2020年與天菜教授王家玄結婚，4年多過著幸福甜蜜生活。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君2020年與天菜教授王家玄結婚，4年多來過著幸福甜蜜生活，9日在臉書發文，透露結婚4周年婚姻對她意義：「愛與被愛同樣重要。」

KIMIKO說，婚姻是一種全新的生活體驗，從老公那裡，她得到了跟父母一樣的愛與包容，「他讓我自由地做自己，陪我一起享受生活的每一刻，也讓我學習如何去愛一個人，並感受到被愛滋養的幸福」

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不過KK表示，依靠非依賴：「婚姻讓我深刻體會到，依賴並不意味著脆弱，雖然我個性強悍也很獨立，但在生活的某些時刻，能有一個人可以依靠，是很珍貴也難得的幸福，能在對方需要的時候給予支持和鼓勵，並成為彼此真正的依靠。」

KK也認為，女性生存在社會中的挑戰真的相對多，婚姻給了她更多力量和底氣，「當遇到困難時，有老公在身邊陪伴，我能更勇敢地面對一切困難，是這份支持的力量讓我更有勇氣面對未知的一切。」

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而兩人很晚才遇見彼此，KIMIKO透露在這之前，隨著年齡的增長，孤獨感其實是越忙碌愈發明顯的存在，「但現在有了老公的陪伴，我很少再感到孤單；能找到不僅是夫妻，更是最好的朋友，能彼此扶持一起好好過日子的伴侶，我們很幸運 ，感謝主。」

就在KIMIKO發文後，王家玄也跟著PO文感性寫下：「4年前讓我們攜手在一起，過程中有花有果、有酸有甜，珍惜緣分過好每一天，更謝謝妳的陪伴與包容。」

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