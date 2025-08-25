不只鬼月有禁忌！8/29七夕8大禁忌一次看 命理師提醒：情侶、有小孩都該注意

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕七夕情人節將在8月29日登場，不僅是牛郎織女相會日，也是七娘母與床母生日。命理專家「小孟老師」提醒，七夕當天有「8大禁忌」，若是不小心觸犯，可能導致伴侶之間容易發生爭吵或不合，另外，有小孩的也應該注意，但他也強調一切僅供參考，「不信禁忌者最大！」。

小孟老師提醒七夕8大禁忌。（資料照，小孟老師提供）

小孟老師於社群分享「七夕8大禁忌」，強調僅供參考，不信禁忌者最大。

1.避免吃牛肉：因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

2.避免服裝上有破洞：織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

3.避免搬動床：七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

4.不可以打罵小孩：七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

5.七夕拜床母：拜床母要16：00後拜床母盡量要選在16：00～18：30間拜，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

6.拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子：因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

7.床上不可以擺娃娃：七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

8.不宜在七夕提分手：小孟老師指出，鬼月7月7日為極陰月極陰日，示警「在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。」

☆民俗說法僅供參考☆

