晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只鬼月有禁忌！8/29七夕8大禁忌一次看 命理師提醒：情侶、有小孩都該注意

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕七夕情人節將在8月29日登場，不僅是牛郎織女相會日，也是七娘母與床母生日。命理專家「小孟老師」提醒，七夕當天有「8大禁忌」，若是不小心觸犯，可能導致伴侶之間容易發生爭吵或不合，另外，有小孩的也應該注意，但他也強調一切僅供參考，「不信禁忌者最大！」。

小孟老師提醒七夕8大禁忌。（資料照，小孟老師提供）小孟老師提醒七夕8大禁忌。（資料照，小孟老師提供）

小孟老師於社群分享「七夕8大禁忌」，強調僅供參考，不信禁忌者最大。

1.避免吃牛肉：因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

2.避免服裝上有破洞：織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

3.避免搬動床：七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

4.不可以打罵小孩：七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

5.七夕拜床母：拜床母要16：00後拜床母盡量要選在16：00～18：30間拜，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

6.拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子：因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

7.床上不可以擺娃娃：七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

8.不宜在七夕提分手：小孟老師指出，鬼月7月7日為極陰月極陰日，示警「在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。」

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中