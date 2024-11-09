《乒乓男孩》邀台中師生同樂 小球員推最後要聽徐若瑄唱歌

「乒乓男孩」主角彭裕愷、李星緯及監製唐在揚與師生座談。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕2024台北電影節開幕片、國片《老大人》導演洪伯豪執導的《乒乓男孩》，今天邀台中市國小校長協會上百名師生觀影，台中市岸裡國小校長楊朝銘及台中市深耕教育發展協會理事長張綉芳與男主角彭裕愷、李星緯同場，放映過程歡笑聲此起彼落，師生同聲說「片尾音樂很好聽」，彭裕愷推薦一定要留到最後聽徐若瑄唱歌。

彭裕愷（中）推薦觀眾一定要留到最後聽徐若瑄唱歌。（記者黃旭磊攝）

台中市深耕教育發展協會攜手台中市國小校長協會，今天中午於台中大遠百威秀影城包廳邀請師生家長欣賞《乒乓男孩》， 放映過程笑聲此起彼落，也有學童被單親學童胡冠宇（彭裕愷飾演）及好友黃軒（李星緯飾演）逆境求勝精神感動，教育部次長張廖萬堅也出席台中市陽光城市發展協會包場活動，與西屯區上石、何厝國小及南屯區春安、文山國小桌球隊學童一起看片。

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監製唐在揚陪主角參與映後座談，彭裕愷說，「接住我 Catch Me」是由徐若瑄作詞演唱，一定要留到最後聽片尾曲，哭一哭眼淚流光才可以堂堂正正出去戲院。

導演洪伯豪從500多名全台兒童桌球社與國小學童選角，師生多認為演出生動，「不像在背台詞」，彭裕愷問觀眾，有沒有覺得音樂很好聽，徐若瑄唱的好聽，而自己桌球打乙組，不厲害打興趣就好，未來可能朝演戲方向努力。

「乒乓男孩」主角彭裕愷、李星緯（二排中間）陪台中市國小師生看電影。（記者黃旭磊攝）

《乒乓男孩》靈感來自於桃園中埔國小真實故事，桌球隊有20多年歷史，因班數銳減，選手由教練與家長支持，連續3年拿下總統盃桌球冠軍。

岸裡國小校長楊朝銘表示，片中有9成場景都在台中拍攝，剛好是自己母校，看完很感到親切又感動，從事運動不一定要當國手，但學運動小孩一定不會變壞。

張綉芳說，與家庭分享充滿意義的電影時光，誠摯感謝各界支持公益活動，讓「乒乓男孩」這部充滿教育意涵電影成為師生及家長共同回憶一部分。

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