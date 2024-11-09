印尼新住民張耀《八尺門》曬黑演移工 曝師兄李銘順拍戲暖舉

〔記者李紹綾／台北報導〕李銘順主演的律政懸疑影集《八尺門的辯護人》刻畫出原住民與移工的生活困境，藉由法庭攻防深度探討死刑議題與台灣多元族群現況，他在劇中流利切換三聲道，以華語、台語、阿美族語詮釋老油條性格的公設辯護人「佟寶駒」，不僅成功憑此角奪下金鐘獎迷你劇集男主角肯定，不斷突破自我、油入人心的討喜演技也倍受觀眾喜愛。

李銘順（右）在《八尺門的辯護人》為張耀（中）上演精彩辯護攻防。（CATCHPLAY電影台提供）

李銘順表示：「同時挑戰背法條和阿美族語，真的難倒我，但好在我的努力有被大家看見，希望這個週末夜晚再打開電視看看老佟吧！」甚至引用老佟劇中金句：「如果把今天的煩惱變成明天的煩惱，那今天就沒有煩惱了。」號召觀眾粉絲週日夜晚拋開收假憂鬱感，一同重溫2024台劇口碑之作《八尺門的辯護人》，11月10日晚間10點於CATCHPLAY電影台播出。

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此外，從印尼來台念書並勇闖演藝圈的23歲亮眼新星張耀，劇中飾演影響判決的關鍵印尼移工「阿布杜爾」，當時他為了角色努力曬黑、消瘦，成功入圍金鐘59迷你劇集最具潛力新人獎，正在台灣念書攻讀土木相關科系的他，如今也同時成為李銘順的同門師弟，憶及當時在法庭拍攝期間，李銘順在一旁賣力辯護演出之餘，也不忘當面指導他，張耀說：「起初我演的很卡，順哥會當面教我該做什麼，也很願意分享他的經驗，我才能漸漸長出阿布的樣子。」

李銘順（右）在《八尺門的辯護人》為移工張耀（中）進行辯護。（CATCHPLAY電影台提供）

雖然最終沒有抱回金鐘新人獎，但張耀坦言能被台灣觀眾看見已是很棒的經驗，並選擇繼續努力在台念書打拚、追逐夢想，他打趣說：「雖然戲裡我的角色令人感傷，但能因為《八尺門的辯護人》成為銘順哥的夥伴，這應該是阿布沒想過的事。」

《八尺門的辯護人》共奪下第59屆金鐘獎最佳迷你劇集獎、編劇獎、男主角獎、戲劇類節目聲音設計獎、戲劇配樂獎、戲劇類節目創新獎、最具人氣獎，全劇一共8集，11月10日起每週日晚間10點於CATCHPLAY電影台播出。

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