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洪曉蕾歷經死劫回台灣！175公分超正女兒曝光 逆天美貌成焦點

洪曉蕾與正妹女兒Dora成了現場焦點。（記者陽昕翰攝）洪曉蕾與正妹女兒Dora成了現場焦點。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕名模洪曉蕾去年到西班牙旅遊發生意外，因為細菌感染插管住院，昏迷多天從鬼門關前走一遭，今天洪曉蕾亮麗出席活動，帶著正妹女兒Dora亮相，意外成了現場焦點。

外型亮麗的Dora明天就要滿18歲、身高175公分，遺傳了媽媽的高挑身材，Dora坦言對於當模特兒有些興趣，只是現階段要以課業為重，「目前沒有想要出道，想要專注在學業上面。」明年將至澳洲攻讀大學，想要念獸醫系。

至於身旁是否有追求者？Dora害羞回應「還可以」，透露喜歡安靜、乖巧的男生，之後若有不錯的對象，會考慮帶回家先給媽媽鑑定。

洪曉蕾帶著正妹女兒Dora出席活動。（記者陽昕翰攝）洪曉蕾帶著正妹女兒Dora出席活動。（記者陽昕翰攝）

反倒是洪曉蕾非常大方，鼓勵Dora可以交朋友，「但男友要慎選，要他愛妳很多、很多。」其實洪曉蕾並不排斥女兒勇闖演藝圈，「如果有不錯的環境，我應該會讓她去嘗試，學習、有經驗比較重要。」

記者好奇洪曉蕾目前的身體狀況，洪曉蕾表示「都好」，除了定期健檢，現在的生活過得比較養生；Dora去年得知媽媽出意外時超級緊張，「非常擔心，嚇到了。」

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