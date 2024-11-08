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娛樂 最新消息

《飢餓遊戲》八週年環島會粉絲！「行程不受控」王仁甫、峮峮吃整路

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《飢餓遊戲》八週年特別企劃於本週日（10）日播出，製作單位安排三天環島行程，讓五位主持人與來自全台各地的百位粉絲分別挑戰各項任務，也因為是特別企劃，錄影期間破例不限制主持群進食，所以一出發王仁甫便提議到早餐店買東西吃，其他人便附和乾脆把八週年行程改成與粉絲的環島美食之旅。

《飢餓遊戲》王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志。（中視提供）《飢餓遊戲》王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志。（中視提供）

眼見主持群錄影行程不受控，製作單位祭出「只要停車吃飯就要酌收過路費」的規定，但遭到主持群抗議。因時程緊湊，錄影第一天就從台北直奔宜蘭，第一站與宜蘭7位粉絲同樂進行任務，粉絲都是節目忠實觀眾，看著以前的節目片段，竟都能知道主持群說過哪些話，甚至主持群已經淡忘的節目一週年到底是去哪裡，粉絲也都能秒答，還補充「當時季芹也有去」，對節目的熱愛程度讓主持群驚嘆。

因為三天就必須完成環島，所以宜蘭結束錄影後，主持群就立馬搭火車前進花蓮，製作單位也找來移居花蓮的藝人杜詩梅，和主持群一起玩台語版的比手畫腳，為了贏得旅費，主持群故意設計暗號混淆杜詩梅，製作人看不下去跳出來戳破，雙方相互抗議，越吵越大聲。接著另一關再度考驗主持群的默契，五人為了過關相互比手勢提示，試圖作弊，蔡黃汝用雙手比了一個動作卻被峮峮打趣吐槽：「妳比的是愛心吧」，王仁甫也霧裡看花：「協志可能會以為妳在跟他告白，正坐在那傻笑。」

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