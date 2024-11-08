秒打臉！黃曉明遭傳要葉珂墮胎 爆料者「收律師函」：我亂說的

黃曉明（左）與女友葉珂（右）醜聞不斷。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃曉明2022年與「Angelababy」楊穎結束7年婚姻，今年9月高調認愛網紅葉珂，但黃曉明近日遭爆料「意識到被葉珂騙了」，他向葉珂提出分手卻反遭要求付2.7億（約12億台幣）分手費，不過雙方當事人目前皆未出面回應。然而不到一天，該名爆料者就表示收到律師函，火速改口「虛榮心作祟」。

有名中國網友昨（7）日發文爆料，內容提到葉珂的前夫及前公公皆致電給黃曉明，要他看清楚葉珂的「真面目」，他聽信後驚覺被騙並提出分手，但葉珂其實早已懷孕，堅決不將胎兒拿掉，還要求黃曉明給2.7億（約12億台幣）分手費，傳言越燒越旺，但兩人皆未證實。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：黃曉明不演了！驚爆遭騙「提分手墮胎」 葉珂反索12億撫養費

沒想到今天又有其他網友轉發該名爆料者的留言，「昨天葉珂的事是我亂說的」，坦承只是道聽塗說一些事，結果虛榮心作祟，加油添醋亂講，還說已經收到律師函了，要大家別再謠傳。

黃曉明遭傳要葉珂拿掉孩子，反被要求分手費，爆料者今改口表示收到律師函。（翻攝自微博）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法