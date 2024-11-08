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黃曉明不演了！驚爆遭騙「提分手墮胎」 葉珂反索12億撫養費

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃曉明2022年與「Angelababy」楊穎結束7年婚姻，今年9月正式認愛網紅葉珂，不過女友卻時常因口無遮攔而惹出許多麻煩。沒想到，黃曉明近日遭爆料「意識到被葉珂騙了」，他向對方提出分手卻反遭要求付2.7億（約12億台幣）分手費，各界輿論隨即甚囂塵上，不過雙方當事人目前皆未出面回應。

黃曉明（左）9月公開認愛小15歲的網紅葉珂。（組合照，翻攝自微博）黃曉明（左）9月公開認愛小15歲的網紅葉珂。（組合照，翻攝自微博）

黃曉明9月大方公開認愛後，女友葉珂卻時常因口無遮攔，脫口妄言惹出許多爭議，前陣子更狠批伍佰的歌「猥瑣」，瞬間引爆網友們的不滿情緒，群起出征要求她公開道歉，更起底她諸多的黑歷史，葉珂成為「爭議性人物」後，身份成功由網紅變成網黑。

戀情公開逾1個月，中國有網民昨（7日）寫下爆料文章，內容提到葉珂的前夫及前公公，先後致電給黃曉明盼他看清楚葉珂的真面目，他洗耳恭聽後驚覺被騙並提出分手。未料，葉珂其實早有身孕，因此堅決不將胎兒拿掉，轉而要求黃曉明一次性給2.7億人民幣撫養費，不過雙方至截稿前皆未回應。

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