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「阿金」醫生交通違規遭催繳 老婆清醒神發言瘋狂打臉

ICU醫生陳志金收到詐騙電子郵件。（翻攝自臉書）ICU醫生陳志金收到詐騙電子郵件。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「ICU醫生陳志金」阿金醫師今（7）晚在社群發文，表示自己收到屬名為「監理機關」的電子郵件，讓他很慌亂不斷回憶自己到底是開車超速還是沒有禮讓行人，當他正覺得自己違規丟臉時，妻子冷言：「違你個頭啦！你根本就沒在開車！」

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阿金醫師收到電子郵件之後，一邊為自己的違規行為感到丟臉，一邊依照指示上網繳費。妻子神提醒「你根本就沒再開車」瞬間點醒阿金醫師，這才發現根本是詐騙郵件。

醫生陳志金曝光自己收到的詐騙信件，提醒大家要小心。（翻攝自臉書）醫生陳志金曝光自己收到的詐騙信件，提醒大家要小心。（翻攝自臉書）

阿金醫師說自己收到信的時候，心裡真的五味雜陳，尤其是想到自己違反交通規則，真的重創形象就感到十分丟臉。後來發現是詐騙郵件時，讓他忍不住提醒網友，提高警覺，類似詐騙盛行，大家千萬要小心。

網友看到阿金醫師發文，忍不住留言打趣：「人生四處充滿了 社交工程演練啊！」、「可能是公車違規算醫師頭上」、「哇，晚上要去睡公園囉」！

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