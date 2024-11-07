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娛樂 歐美

好萊塢男星喬治克隆尼成戰犯 民主黨員氣壞：川普該謝謝你

民主黨支持者把賀錦麗落選怪罪於好萊塢男星喬治克隆尼。（路透）民主黨支持者把賀錦麗落選怪罪於好萊塢男星喬治克隆尼。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統大選完美落幕，代表共和黨的前總統川普再度當選，重回白宮。感到失落與憤怒的民主黨員憤怒指出好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）是第一個要求拜登退出選舉的人，把賀錦麗落選的過錯全都怪罪到喬治克隆尼身上。

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現任美國副總統賀錦麗在本次美國總統大選慘敗。（路透）現任美國副總統賀錦麗在本次美國總統大選慘敗。（路透）

川普以壓倒性勝利擊敗賀錦麗，身為終身民主黨員的喬治克隆尼被抓出來鞭。因為他在七月的時候於《紐約時報》發表文章，呼籲82歲的現任總統拜登棄選，還明確指出無法靠拜登在11月獲勝。

網友發文諷刺喬治克隆尼。（翻攝自X）網友發文諷刺喬治克隆尼。（翻攝自X）

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拜登7月21日宣布退選時，喬治克隆尼更進一步表示「支持」。現在敗選了，民主黨員紛紛指責喬治克隆尼，一名由退伍軍人領導的政治評論組織altNOAA在社群發文：「誰能帶克隆尼來？我們需要和他…談一談」、還有多名網友酸溜溜地說：「川普別忘了謝謝好萊塢明星，特別是喬治克隆尼」、「都是喬治克隆尼的錯」！

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