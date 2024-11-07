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（影）《百靈果》凱莉揭家醜 老公上心靈課感受：有夠蠢

Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉（右）與丈夫「大公主」。（翻攝自IG）Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉（右）與丈夫「大公主」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「眾量級」家寧疑似受到心靈課程影響，許多網友都覺得她怪怪的，心靈課程也成為目前熱烈討論話題。Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉今（7）日在社群上傳短片表示老公「大公主」也曾經在十幾年前接觸過類似課程。大公主本人也覺得那時的有夠蠢。

凱莉在影片中驚訝地對大公主說：「你竟然去上過心靈課程？」大公主坦承自己十多年前參加過一個為期三天的「圓桌課程」，當時花了大概1萬5千元。

凱莉（左）問大公主是不是用身體付錢上心靈課程。（翻攝自IG）凱莉（左）問大公主是不是用身體付錢上心靈課程。（翻攝自IG）

凱莉問：「你用身體付錢喔？」大公主嗤之以鼻回答：「沒有用身體付錢啦！」大公主說，課程第一天他被要求和其他學員分為每6個人一組，每組圍坐成一個圓圈，接著學員手牽著手分享自己最痛苦的回憶，在他人描述時還要大聲應和「我在」，光用想像都覺得毛骨悚然。

大公主覺得與其把錢浪費在心靈課程上，還不如出門去運動。（翻攝自IG）大公主覺得與其把錢浪費在心靈課程上，還不如出門去運動。（翻攝自IG）

大公主毫無共鳴，就被小組長帶到外頭進行單獨面談，還說大公主就像一顆需要被剝開的洋蔥，但大公主就是沒有辦法融入其中。活動到了第三天，大公主已經完全無法忍住，最後打電話給介紹人表示自己沒辦法繼續下去，接著就轉身去打球。大公主覺得，與其去上莫名其妙的心靈課，還不如去運動。

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