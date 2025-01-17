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謝金燕遭爆兒子生父！堅稱「沒結過婚」這輩子非他不嫁

謝金燕感情世界成謎。（翻攝自臉書）謝金燕感情世界成謎。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕電音女神謝金燕上月才過50歲生日，近來因為利菁的訪談內容，隱忍多年的生子秘密再次被公開談論，她曾在社群回應粉絲「沒有結過婚」，至於唯一最愛的男人，就是香港大咖天王「華仔」劉德華。

謝金燕在2009年被本報專案組跟拍，隨後以簡訊認了未婚生子，更稱「從無刻意隱瞞可愛的他（指寶貝兒子）」，而女神的感情世界始終成謎，據本報當年報導，謝金燕「孩子的爸」，其實是名儀表堂堂的帥氣男模。

謝金燕當年在金馬獎與劉德華合照。（翻攝臉書）謝金燕當年在金馬獎與劉德華合照。（翻攝臉書）

而謝金燕認了當媽後，這些年對於私事保密到了家，前年難得在社群公開徵友，開出「未婚」、「從事藝術或音樂方面工作」、「可以養活你自己」、「有力氣抱起我」、「能保護我的身高就行」、「有驚人的體力陪我完成夢想」等條件，看來煞有其事。

謝金燕上月生日飛到香港，朝聖劉德華的演唱會。（翻攝臉書）謝金燕上月生日飛到香港，朝聖劉德華的演唱會。（翻攝臉書）

可惜目前謝金燕的真命天子尚未出現，上月在澳門演唱會自爆「我大概有20年沒有接吻了」，而在歡慶50歲生日時，則是飛到香港朝聖演唱會，對象是她年輕時就撂話這輩子「非他不嫁」的華仔。

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