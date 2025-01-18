才跟焦凡凡結婚！婁峻碩揪小8歲正妹尬饒舌被拍

幻藍小熊今晚在台大體育館舉辦粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團幻藍小熊今晚在台大體育館舉辦粉絲見面會，才新婚的婁峻碩擔任嘉賓助陣，更與小8歲的正妹隊長XXIN互尬饒舌，嗨翻現場粉絲。

幻藍小熊今晚在台大體育館舉辦粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

幻藍小熊在韓國成功出道，首次回到台灣舉辦專場演出，她們一口氣把過去征戰選秀節目、紀念專輯以及打歌舞台的歌曲重新編曲演繹，加碼首唱新歌《ACT LIKE THAT》，給足粉絲驚喜。

請繼續往下閱讀...

幻藍小熊今晚在台大體育館舉辦粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

幻藍小熊的成員更分成兩組小分隊，帶來《Gossip Girl》、《Like it》，為日後新型態的合作組合埋下伏筆。

幻藍小熊今晚在台大體育館舉辦粉絲見面會，婁峻碩擔任嘉賓助陣。（記者胡舜翔攝）

嘉賓婁峻碩出道至今首度與女團合作，他跟隊長XXIN對尬饒舌，合唱自己的經典歌《NEVERLAND》，不忘誇讚XXIN的饒舌很強也很穩定，「聲線很好聽，很開心可以跟她帶來合作舞台，跟女生尬饒舌的感覺很不一樣。」

幻藍小熊今晚在台大體育館舉辦粉絲見面會，婁峻碩擔任嘉賓助陣。（記者胡舜翔攝）

婁峻碩不忘爆料，老婆焦凡凡是小熊餅乾（幻藍小熊粉絲名），「常常被半強迫跟著看妳們的MV， 妳們越來越厲害耶。」說完現場小跳了《COCOCO》的手勢舞，讓全場陷入瘋狂。

幻藍小熊今晚在台大體育館舉辦粉絲見面會，婁峻碩擔任嘉賓助陣。（記者胡舜翔攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法