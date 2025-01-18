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不是S.H.E！A-Lin攻蛋合體大咖女團 超華麗卡司曝光

A-Lin回到小巨蛋開唱，共舉辦了3場演唱會。（众悅娛樂提供））A-Lin回到小巨蛋開唱，共舉辦了3場演唱會。（众悅娛樂提供））

〔記者陽昕翰／台北報導〕A-Lin今晚在小巨蛋舉辦第2場「A-LINK WITH PASSENGERS最終站」，安可出現驚喜大彩蛋，歌后率領「Ella」陳嘉樺、楊謹華及陳意涵合組限定女團飆唱草蜢的《忘情森巴舞》，粉絲尖叫聲破表。

A-Lin與Ella、楊謹華及陳意涵合組限定女團，她們都曾參加過女團歌唱綜藝節目，雖然不是同一屆，私下卻常相約練舞，打趣這次的合作就像是成果發表會，團名則是「浪姐543」。

不是S.H.E！A-Lin攻蛋合體大咖女團 超華麗卡司曝光Ella、楊謹華、A-Lin與陳意涵合組限定女團。（众悅娛樂提供）

她們在台上奮力唱跳《忘情森巴舞》，演出後Ella嗨喊Ending Pose，要歌迷趕緊拍照，接著說：「我們都是40歲以上的姐姐啦，需要一點時間喘一下。」

楊謹華透露，大夥私下練舞已經練了7個月，陳意涵則笑說：「年紀大了，記性比較不好。」隨後脫口：「我們4個加起來超過200歲。」讓另外3人趕緊否認，直說太誇張。

她們因為練舞而結緣，私下更成了好閨密，4人表演一首舞曲仍是意猶未盡，最後加碼獻唱《摯友》，再掀演唱會高潮。

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