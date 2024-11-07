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Lulu同台阿達爆互動親密！美麗本人怒呼：當我塑膠是不是

導演李伯恩（右）促成Lulu、阿達驚喜合體，爆料兩人節目中很來電。（緯來綜合台提供）導演李伯恩（右）促成Lulu、阿達驚喜合體，爆料兩人節目中很來電。（緯來綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》，由「Lulu」黃路梓茵、阿達、美麗本人攜手主持，香港影帝曾志偉、網紅泰國娘娘及金針菇擔任評審。導演李伯恩促成舊情人Lulu、阿達驚喜合體，不在場的兩人今（7）發布會上被爆料錄影常交頭接耳，美麗本人更怒呼：「你們這麼好，當我塑膠是不是！」

昨發布會上節目班底笑鬧百出，被問到錄影是否一樣失控？李伯恩直指阿達跟Lulu最不受控，兩人經常畫外音，把氣氛搞得像戀綜；製作人謝乾乾則讚：「他們厲害的是節奏，好像只有兩位主持人。」讓美麗本人大笑錢真好賺，「我很認真想說見縫插針，稱職當電燈泡。」首次聽聞兩人關係，泰國娘娘驚訝說：「台灣人可以跟前任工作！」金針菇也難以置信表示：「我不可能，好尷尬。」

（左起）美麗本人、金針菇、泰國娘娘出席《夜市王》發布會，現場笑料百出展現好默契。（緯來綜合台提供）（左起）美麗本人、金針菇、泰國娘娘出席《夜市王》發布會，現場笑料百出展現好默契。（緯來綜合台提供）

金針菇和泰國娘娘此次擔任節目評審，和曾志偉一起用「外地嘴」評比台灣夜市美食，問起會不會擔心被觀眾說不懂吃，還會得罪店家老闆。娘娘說自己已經得罪很多在台灣的泰國餐廳了，沒有在怕得罪人，完全憑自己的主觀感受來評比，更自嘲：「我的專長就是得罪人」。金針菇也說：「自己不會害怕，都是做自己，因為每個人的口味都不一樣，我覺得好吃的東西一定也有人覺得不好吃，所以沒有那麼怕得罪人」。

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