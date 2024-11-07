昔「最美港姐」近況曝光！演藝事業慘淡...忍11度街頭開唱狂發抖

香港混血女星謝嘉怡曾拿下香港小姐冠軍及「最上鏡小姐」。（資料照，香港星島日報、翻攝自謝嘉怡IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲香港混血女星「謝嘉怡」Lisa，2020年拿下香港小姐冠軍及「最上鏡小姐」，被譽為「最美港姐」封號，順勢踏入演藝圈的她，還曾出演知名韓劇《魷魚遊戲》。不料近年她卻鮮少被安排工作，被外界視「坐冷板凳」。近期她分享在中國開唱的畫面，當時氣溫僅11度，讓她唱到全身發抖。

謝嘉怡在僅11度的上海外灘賣唱，冷得直發抖。（翻攝自謝嘉怡IG）

謝嘉怡日前在社群上傳自己在中國上海外灘演唱《上海灘》的影片，她站在直立麥克風前高歌，中文明顯進步許多，她也開心表示「還有什麼地方能比上海灘更適合唱《上海灘》呢」，不過她也提到當時戶外溫度僅11度，即使她身穿厚外套，仍被冷到狂發抖，不停揉搓雙手取暖。她感性表示，這首歌對她別具意義，「這首歌將永遠在我心中。它是我香港小姐之旅的結束，但也是我瘋狂闖入娛樂圈的開始」。

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