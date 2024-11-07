晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

辛龍慟失劉真神隱4年！胡瓜親揭壞消息 失聯內幕曝光

[]

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜今天舉辦記者會，宣布明年2月22、23日在北流舉辦「鑽石舞台之夜」大型演唱會，與康康、金佩姍、曾心梅、林俊逸、歐漢聲、賴慧如、阿吉仔攜手亮相造勢，本來打算找辛龍復出，無奈最後告吹。

鑽石舞台之夜演唱會記者會 康康（後排左起）、胡瓜、曾心梅、賴慧如、金佩珊、林俊逸、歐漢聲（前排左起）、阿吉仔（記者潘少棠攝）鑽石舞台之夜演唱會記者會 康康（後排左起）、胡瓜、曾心梅、賴慧如、金佩珊、林俊逸、歐漢聲（前排左起）、阿吉仔（記者潘少棠攝）

首次擔任製作統籌，胡瓜直呼壓力好大，「第一次擔任統籌壓力超大，希望這是個開始，粉絲喜愛，要永續的做更多場。」

鑽石舞台之夜演唱會記者會 林俊逸（左起）、曾心梅、康康、阿吉仔、胡瓜、歐漢聲、金佩珊、賴慧如（記者潘少棠攝）鑽石舞台之夜演唱會記者會 林俊逸（左起）、曾心梅、康康、阿吉仔、胡瓜、歐漢聲、金佩珊、賴慧如（記者潘少棠攝）

胡瓜今年才在高流唱完「藍寶石」，立刻宣布明年在北流舉辦「鑽石舞台之夜」演唱會，火速招兵買馬找齊卡司，最終包括陳美鳳、天王任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等藝人共襄盛舉，卡司橫跨老中青三代。

鑽石舞台之夜演唱會記者會 胡瓜（記者潘少棠攝）鑽石舞台之夜演唱會記者會 胡瓜（記者潘少棠攝）

辛龍在愛妻劉真過世後，已經消失在演藝圈4年，胡瓜坦言，本來有打電話給辛龍，對方卻遲遲沒有接電話，「上次聊過除夕，辛龍還是不行回到舞台，不過之後會繼續努力邀約。」希望下次還有機會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中