辛龍慟失劉真神隱4年！胡瓜親揭壞消息 失聯內幕曝光

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〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜今天舉辦記者會，宣布明年2月22、23日在北流舉辦「鑽石舞台之夜」大型演唱會，與康康、金佩姍、曾心梅、林俊逸、歐漢聲、賴慧如、阿吉仔攜手亮相造勢，本來打算找辛龍復出，無奈最後告吹。

鑽石舞台之夜演唱會記者會 康康（後排左起）、胡瓜、曾心梅、賴慧如、金佩珊、林俊逸、歐漢聲（前排左起）、阿吉仔（記者潘少棠攝）

首次擔任製作統籌，胡瓜直呼壓力好大，「第一次擔任統籌壓力超大，希望這是個開始，粉絲喜愛，要永續的做更多場。」

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鑽石舞台之夜演唱會記者會 林俊逸（左起）、曾心梅、康康、阿吉仔、胡瓜、歐漢聲、金佩珊、賴慧如（記者潘少棠攝）

胡瓜今年才在高流唱完「藍寶石」，立刻宣布明年在北流舉辦「鑽石舞台之夜」演唱會，火速招兵買馬找齊卡司，最終包括陳美鳳、天王任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等藝人共襄盛舉，卡司橫跨老中青三代。

鑽石舞台之夜演唱會記者會 胡瓜（記者潘少棠攝）

辛龍在愛妻劉真過世後，已經消失在演藝圈4年，胡瓜坦言，本來有打電話給辛龍，對方卻遲遲沒有接電話，「上次聊過除夕，辛龍還是不行回到舞台，不過之後會繼續努力邀約。」希望下次還有機會。

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