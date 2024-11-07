（影）日籍強投山本由伸爆約會「世界百大美女」！女方曾與山下智久曖昧

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍投手山本由伸長相帥氣，受外界關注的程度與大谷翔平不相上下。他最近拍到與「世界百大美女」約會，影片被一名攝影師曝光，女方被日本網友認出是混血辣模丹羽仁希，名字時常和男神級人物並列，曾與山下智久傳緋聞，與新田真劍佑也私下交情匪淺。

日籍投手山本由伸爆出與混血辣模丹羽仁希正在約會中。（翻攝自IG）

山本由伸近期被拍到現身美國比佛利山的購物街，緊牽著一名長髮美女，兩人都戴著墨鏡、穿著黑色服裝。但兩人被拍到後對著鏡頭大方打招呼，似乎沒想隱瞞感情狀態，美女也隨即被認出是丹羽仁希。

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28歲的丹羽仁希是美日混血兒，自2016年參加戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度，更是連續3年被選為「全球百大最美臉孔」，她在2018年2月被爆出與山下智久曖昧，兩人還同遊夏威夷一星期。

丹羽仁希在2020年疫情期間與山田孝之、新田真劍佑等人前往沖繩旅遊，遭指無視疫情硬要群聚，當時引發不小爭議。因此山本由伸爆出與她約會，不少球迷相當不看好，但也有人好奇丹羽仁希能否加入球隊大嫂團。

由 @morotsuyoshi_4610 發佈 在 Threads 查看

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