晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）日籍強投山本由伸爆約會「世界百大美女」！女方曾與山下智久曖昧

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍投手山本由伸長相帥氣，受外界關注的程度與大谷翔平不相上下。他最近拍到與「世界百大美女」約會，影片被一名攝影師曝光，女方被日本網友認出是混血辣模丹羽仁希，名字時常和男神級人物並列，曾與山下智久傳緋聞，與新田真劍佑也私下交情匪淺。

日籍投手山本由伸爆出與混血辣模丹羽仁希正在約會中。（翻攝自IG）日籍投手山本由伸爆出與混血辣模丹羽仁希正在約會中。（翻攝自IG）

山本由伸近期被拍到現身美國比佛利山的購物街，緊牽著一名長髮美女，兩人都戴著墨鏡、穿著黑色服裝。但兩人被拍到後對著鏡頭大方打招呼，似乎沒想隱瞞感情狀態，美女也隨即被認出是丹羽仁希。

28歲的丹羽仁希是美日混血兒，自2016年參加戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度，更是連續3年被選為「全球百大最美臉孔」，她在2018年2月被爆出與山下智久曖昧，兩人還同遊夏威夷一星期。

丹羽仁希在2020年疫情期間與山田孝之、新田真劍佑等人前往沖繩旅遊，遭指無視疫情硬要群聚，當時引發不小爭議。因此山本由伸爆出與她約會，不少球迷相當不看好，但也有人好奇丹羽仁希能否加入球隊大嫂團。

由 @morotsuyoshi_4610 發佈
在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中