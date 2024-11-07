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娛樂 最新消息

館長罵吳宗憲「屁都不如」 纏訟5年官司還沒完

〔記者張文川／台北報導〕網紅「館長」陳之漢5年前在網路開直播，公開嗆罵藝人吳宗憲稱「你吃洨（精液）、屁都不如」和三字經，吳宗憲怒告公然侮辱並求償200萬元，刑事方面館長已被依公然侮辱罪判處拘役58日、緩刑2年、支付公庫10萬元定讞；民事方面，前年也判館長須賠償80萬元確定，但纏訟5年的官司還沒完結。

館長罵吳宗憲「屁都不如」 纏訟5年官司還沒完館長。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

因為高院更一審前年底判決，命令館長應在其臉書粉絲專頁刊登判決意旨內容，不過最高法院認為此部分涉及被告「表意權」的行使自由，是否有刊登必要，尚待釐清，因此廢棄發回高院，將進入更二審。

判決指出，吳宗憲於2019年8月開直播發表「某些網紅是屁孩」言論，館長不滿而於同年8月7日、8日接連開直播嗆吳宗憲：「你沒有資格稱本土天王」、「你呷洨（吃精液）也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」，並夾帶三字經辱罵。

吳宗憲認為遭無端謾罵，人格、名譽遭受貶損，一狀告上法院。刑事方面，台北地院依公然侮辱罪，判館長拘役58日，得易科罰金5萬8千元、緩刑2年，條件是支付公庫10萬元，檢、辯均未上訴而定讞，已執行完畢。

民事方面，一審北院判陳之漢應賠償吳宗憲80萬元，並刊登道歉啟事。二審高院維持原判。

館長上訴，最高法院2022年7月判館長應賠償80萬元確定，但強制道歉已被宣告違憲，廢棄發回高院更審。

高院更一審同年12月改判館長免除強制道歉，但須在臉書粉專刊登判決要旨內容；不過，最高院仍認為有疑慮，再次廢棄發回高院，纏訟5年的官司進入更二審。

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