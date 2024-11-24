晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬61》鍾雪瑩奪影后！評審不服想翻案：吳君如、張艾嘉更好

金馬影后鍾雪瑩。（台視提供）金馬影后鍾雪瑩。（台視提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮在23日晚間落幕，金馬執委會執行長聞天祥分享評選內幕，指出在選出港星鍾雪瑩成為金馬新科影后後，有「死命」支持吳君如、張艾嘉的評審提出「翻案」，但因為翻案要2/3以上的評審（11張票）才能通過，最後並未成功。

聞天祥指出，此次評選中間發生插曲，評審團主席譚家明的腰部舊疾復發，無法完成評選工作，他原先提出想要以線上方式觀看入圍作品，但金馬堅持一定要在影廳觀看，最後決定不再另外找其他人擔任主席，最後由16位評審選出得獎者。聞天祥特別感謝譚家明在昨天的典禮上還抱病出席，「他還是為了金馬特別來一趟，這點我非常感謝他。」

至於最佳男主角的評選，同樣各有支持者，最後票數集中在《春行》喜翔、《看我今天怎麼說》游學修、《漂亮朋友》張志勇身上，中國演員張志勇得獎的原因，「導演耿軍代他領獎，從他們之前的交情經歷，難怪在作品裡面可以看到默契、信任感」，聞天祥更盛讚他在呈現中年深櫃男子踏出一步時的惶恐、勇氣，又能夠呈現情慾，是充滿創意特色的作品。游學修則是第二名，評審盛讚他的手語的演出甚至可以帶動整個身體的表演，鼓勵他充滿未來性。

最佳女主角是死亡之組，聞天祥指出，鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》中把角色在不同領域裡面的強弱，做出非常精彩層次的表現，「她層次掌握非常出色，讓她在面對這些『國王級』影后們能夠脫穎而出。」評審之一的謝盈萱想對吳君如、張艾嘉游刃有餘的演出，表達敬意。

聞天祥稱，張艾嘉演母親、演女兒以及面對女兒的女兒時，呈現出完美演出。吳君如則是把喜劇代到更好的層次，有文戲時的魅力，也有收放自如的功力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中