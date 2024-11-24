金馬61》鍾雪瑩奪影后！評審不服想翻案：吳君如、張艾嘉更好

金馬影后鍾雪瑩。（台視提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮在23日晚間落幕，金馬執委會執行長聞天祥分享評選內幕，指出在選出港星鍾雪瑩成為金馬新科影后後，有「死命」支持吳君如、張艾嘉的評審提出「翻案」，但因為翻案要2/3以上的評審（11張票）才能通過，最後並未成功。

聞天祥指出，此次評選中間發生插曲，評審團主席譚家明的腰部舊疾復發，無法完成評選工作，他原先提出想要以線上方式觀看入圍作品，但金馬堅持一定要在影廳觀看，最後決定不再另外找其他人擔任主席，最後由16位評審選出得獎者。聞天祥特別感謝譚家明在昨天的典禮上還抱病出席，「他還是為了金馬特別來一趟，這點我非常感謝他。」

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至於最佳男主角的評選，同樣各有支持者，最後票數集中在《春行》喜翔、《看我今天怎麼說》游學修、《漂亮朋友》張志勇身上，中國演員張志勇得獎的原因，「導演耿軍代他領獎，從他們之前的交情經歷，難怪在作品裡面可以看到默契、信任感」，聞天祥更盛讚他在呈現中年深櫃男子踏出一步時的惶恐、勇氣，又能夠呈現情慾，是充滿創意特色的作品。游學修則是第二名，評審盛讚他的手語的演出甚至可以帶動整個身體的表演，鼓勵他充滿未來性。

最佳女主角是死亡之組，聞天祥指出，鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》中把角色在不同領域裡面的強弱，做出非常精彩層次的表現，「她層次掌握非常出色，讓她在面對這些『國王級』影后們能夠脫穎而出。」評審之一的謝盈萱想對吳君如、張艾嘉游刃有餘的演出，表達敬意。

聞天祥稱，張艾嘉演母親、演女兒以及面對女兒的女兒時，呈現出完美演出。吳君如則是把喜劇代到更好的層次，有文戲時的魅力，也有收放自如的功力。

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