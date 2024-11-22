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娛樂 最新消息

12強》台灣應援嗨翻大巨蛋！澳洲球員女友：真的太吵了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球賽台灣隊17日對澳洲隊打擊爆發，全場敲出15支安打，包含一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊退澳洲。人氣YouTuber「Joyce邱怡澍也到場觀賽，並紀錄下和澳洲球員家人一同觀賽的過程，他們被「台式應援」震撼到忍不住直呼，「真的非常吵，我現在還不習慣。」

台灣應援團為台灣隊加油。（資料照）台灣應援團為台灣隊加油。（資料照）

Joyce於20日上傳一段影片，指出當天大巨蛋的氣氛嗨到翻掉，值得注意的是，坐她旁邊的鄰居就是澳洲人，甚至還是澳洲球員的家人朋友。不過，該澳洲球員家人表示，場上球員們本來就需要保持專心，「但觀眾們發出太多聲音了」，她解釋，澳洲人看到球員在投球時不會發出聲音，只有在揮出安打或有好成績時，才會放音樂、鼓掌歡呼。

澳洲球迷被「台式應援」震撼到，直言真的太吵了。（翻攝自YT）澳洲球迷被「台式應援」震撼到，直言真的太吵了。（翻攝自YT）

Joyce也訪問另一位澳洲球員的女友，好奇台澳的球場文化差異，對方則說明，澳洲沒有那麼多球迷之外，也相較安靜很多，而且沒有啦啦隊在場邊應援，「台灣真的非常吵，我現在還不習慣。」

影片曝光後，立刻掀起熱烈討論，台灣球迷紛紛留言，「抱歉~我們真的很吵，如果他們坐我旁邊一定鄭重跟他們道歉，但道歉完之後，我還是會繼續吵」、「每個國家的文化都不一樣沒有好壞要表示尊重，但~~我們的支持就是這麼的熱血激昂」、「好棒的棒球外交」、「期待台灣的應援文化能夠再進化，不只是給自己支持的選手隊伍應援，當對手有精采表現時也能不吝於給予致敬」。

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