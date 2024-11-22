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娛樂 最新消息

高國華3婚全破局！前妻蔡郁璇「會回收嗎？」答案大快人心

蔡郁璇（左起）在婚姻期間遭高國華與陳子璇背叛。（本報組合資料照）蔡郁璇（左起）在婚姻期間遭高國華與陳子璇背叛。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕68歲補教名師高國華在第二任妻子、前主播蔡郁璇的婚姻期間，出軌激喇同為補教老師的陳子璇，當時上演「補教人生」震驚全台，兩人爾後於2011年結婚，不過這段婚姻僅維持12年就破局。如今，蔡郁璇上節目憶起高國華婚姻3度破裂，被問及是否有「回收的準備？」她的回答更是大快人心。

蔡郁璇近日在節目《命運好好玩》罕見亮相，憶起與高國華這段不堪的婚姻，她表示看到對方出軌新聞的當下感到唏噓，「因為當初他們兩個愛得轟轟烈烈，然後拋棄了家庭，沒有了名聲！」說到此處，她更忍不住出言譏諷：「事業都賠進去了，那你好歹也要走長久一點！」

回想當年遭無情劈腿，蔡郁璇感慨地說：「愛情真的不是絕對！」更喊話正在偷吃的男人們「趕快回家，愛情真的不是長久的。」主持人何篤霖好奇問「那妳會有回收（高國華）的準備嗎？」蔡郁璇不假思索、當機立斷直喊：「不要！當然不要！」更強調背叛她的絕對不會回收，霸氣表示：「好馬不吃回頭草！」相當大快人心。

事實上，高國華2010年拋棄美女前主播蔡郁璇，遭直擊出軌喇舌並改娶補教老師陳子璇，不過第3段婚姻在12年後於情人節簽字離婚。對此，當時遭到背叛的蔡郁璇則說：「挑情人節離婚登記很奇怪耶，感覺很諷刺。」她表示當時自己和高國華離婚刻意選8月31日，就是要避開9月9日結婚紀念日。

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