12強》賈永婕赴東京巨蛋挺台灣 11年前「比基尼辣照」曝光

賈永婕與丈夫前往日本東京為台灣隊加油。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球賽，台灣隊成功拿下冠軍賽門票，不少球迷超熱血，飛到日本應援，台北101董事長賈永婕昨（23）晚也現身東京巨蛋揮舞國旗為台灣加油。此外，她憶起11年前的經典賽台日大戰，更曬出當年穿比基尼的辣照，直呼「到底哪來的勇氣」。

世界12強棒球賽，許多球迷自掏腰包飛往日本為台灣隊應援，當然熱愛棒球的賈永婕也沒缺席。她在臉書PO出在東京巨蛋場邊揮舞國旗的畫面，並坦言「從來沒有想到會再次到東京巨蛋幫中華隊加油」。

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11年前賈永婕穿比基尼現身東京巨蛋球場。（翻攝自臉書）

賈永婕回憶起11年前的經典賽台日大戰，至今仍深深印在腦中。她透露，當年因為自己勸阻場邊球迷的衝突被封為正義姐。此外，她也加碼曬出當年在球場穿比基尼的辣照並自嘲，「我到底哪來的勇氣敢穿比基尼啊？」

賈永婕說，11年後年歲增長但依然熱血，再次來到東京巨蛋揮舞國旗，大聲為中華隊吶喊加油！她喊話台灣球員們，「我們火力全開，101繼續點燈全台集氣。We are Team Taiwan」

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