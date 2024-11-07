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子瑜、舒華夜市打彈珠遭偷拍！攤販老闆火線「還原真相」道歉了

舒華（右）與子瑜（左）逛夜市被偷拍。（翻攝自IG）舒華（右）與子瑜（左）逛夜市被偷拍。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像女團TWICE成員周子瑜近日返台，行程保密不公開，但5日卻有網友發出她與（G）I-DLE成員舒華，在台南大東夜市玩彈珠台的照片，引起網友質疑其偷拍行為。對此，彈珠台老闆娘發文澄清，該照片非自家員工所拍，是隔壁攤販闖進來偷拍，事後，而遭控偷拍的隔壁老闆也緊急道歉刪文。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，「熟識的夜市攤販遇到子瑜和舒華，很興奮但又保持冷靜不去打擾，深怕他們無法好好逛」，並曬出照片，只見兩人皆戴著口罩，明顯想保持低調，而照片視角為彈珠台業者拍攝，導致業者遭網友質疑偷拍打擾。

對此，該彈珠台老闆娘在Threads發澄清文，強調照片非出自員工同仁，是隔壁不認識的攤販在沒有詢問的情況下，突然闖入攤位拍攝，甚至連問子瑜兩次「妳今天沒上班喔？」。文章一出立刻引起網友熱議。遭控偷拍的隔壁攤販老闆在底下留言，說自己只是單純分享，造成不舒服很抱歉，目前已經刪文。

彈珠攤老闆娘澄清照片並非自家員工拍攝。（翻攝自Threads）彈珠攤老闆娘澄清照片並非自家員工拍攝。（翻攝自Threads）

遭炎上的隔壁攤販老闆也留言回應道歉並刪文。（翻攝自Threads）遭炎上的隔壁攤販老闆也留言回應道歉並刪文。（翻攝自Threads）

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