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娛樂 電視

大霈站台《亞洲》首映 受邀獻聲「沒問酬勞就答應」

〔記者許世穎／台北報導〕全球最具指標性的自然生態紀錄片品牌BBC Earth推出年度旗艦鉅獻《亞洲》，今（6）日在台舉辦首映，BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林特地親臨，現場及映後座談，受邀為中文預告獻聲錄製旁白的「大霈」李霈瑜站台力挺，讚嘆片中各個視角都讓人目不轉睛，尤其看到繽紛的海底世界更直呼：「好想跳下去！好想潛水！」

大霈（左）、BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林出席《亞洲》台北首映。（BBC Earth提供）大霈（左）、BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林出席《亞洲》台北首映。（BBC Earth提供）

《亞洲》歷時近4年拍攝完成，是BBC首部聚焦亞洲的野生動物生態系列紀錄片，由大衛艾登堡爵士擔綱解說，以最尖端的影像技術與高超的國際級說故事技巧，帶領觀眾深入這片全球面積最大的大陸，包括西藏高原、戈壁沙漠和喜馬拉雅山脈等過去未能涉足的祕境拍攝，拍攝團隊也來台取景，發掘令人驚嘆的野生動物和自然奇觀。

該系列依不同地理環境共分為7集，首集開場就是一群角蝶魚被上百隻黑尾真鯊追逐捕食的刺激場面，驚險萬分又高潮迭起，讓搶先看過第一集的大霈驚嘆不已，「一開始就好驚險，好想保護角蝶魚啊啊啊！」

《亞洲》第一集精采紀錄了黑尾真鯊捕食角蝶魚的過程。（BBC Earth提供）《亞洲》第一集精采紀錄了黑尾真鯊捕食角蝶魚的過程。（BBC Earth提供）

提到當初受邀為中文預告獻聲錄製旁白、推薦，大霈說完全沒問酬勞就一口答應，她開心表示：「可以跟BBC Earth被聯想在一起，實在太榮幸了！BBC Earth攝製的一系列紀錄片一直都改變了人類怎麼看這個世界，這是非常重要的一個部分。」

大霈形容精美的畫面與戲劇性的故事都讓她非常深刻，「尤其像我潛水潛了這麼多年，我在節目裡看到的生物基本上都有碰過，可是怎麼沒有看過牠們有這些表現跟行為？是讓我最驚訝的！這部新系列拍攝了4年，可見背後付出了多長的等待和多強的耐心，真的覺得很了不起，會想要一看再看！」

《亞洲》將於11月17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，首週連播兩集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。

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