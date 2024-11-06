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李多慧騎車環島出狀況！慘遇路樹倒塌淋雨6小時

李多慧開直播透露環島新近況。（翻攝自YT）李多慧開直播透露環島新近況。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李多慧自從來台灣後，不斷體驗台灣文化，成功考到機車駕照的她，一直期待能夠完成騎車環島的目標，4日終於宣布環島之旅正式啟程，沒想到才第二天就慘況連連，不僅沿途遇到被康芮颱風吹倒的路樹、道路中斷，攻武嶺也是失敗，全程還淋了6小時的雨。

李多慧日前與好友PD以及樂天桃猿應援團團長山G一起展開環島之旅，昨（5）透過直播和大家分享環島的新近況，表示從宜蘭啟程後，沿途遇到不少因康芮颱風吹倒的路樹，「民眾跟我們說前方路斷了一個大洞，還把照片給我看」，原以為只是一個很大的水漥，沒想到後來道路中斷，完全無法通過。

李多慧也透露，一行人準備去攻武嶺時，越往山上騎就越冷、霧也越大，讓3人一度坐在路邊不知如何是好，原定10小時的車程，沿途騎了8小時，其中有6小時都在淋雨，他們全身濕透、狼狽不堪，甚至一天只吃一碗泡麵，李多慧也在直播中自嘲因為頭髮太醜完全不敢脫安全帽。不少網友看到直播後紛紛感到佩服，「遇到波折在直播中還是充滿正能量」、「她行動力好強」。

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