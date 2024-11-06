（專訪）原來是她！黃若熙消失7年回到台灣 親揭罹病改名真相

黃若熙相隔7年回到台灣宣傳，覺得一切都很熟悉。

〔記者陽昕翰／專訪〕馬來西亞正妹歌手黃若熙相隔7年才回到台灣，期間歷經生病、疫情的低潮，這次以全新「Ribbon」晨熙再戰歌壇，就怕台灣歌迷忘了她。

黃若熙從小就征戰各大歌唱比賽，靠著比賽的獎金貼補家用，年紀輕輕卻開始扛起家計，必須要照顧家人。

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黃若熙以「Ribbon」晨熙為名推出新單曲《蝴蝶》。

黃若熙透露，因為母親失明、父親中風等原因，她10幾歲就開始駐唱，被迫暫停學業，很羨慕同齡的朋友，受訪談到：「我很早就出社會，很羨慕同齡的朋友，能夠過著單純的學生生活。」

黃若熙在2017年曾來台灣發展，發行首張專輯《獲得》，之後回到馬來西亞拍戲，疫情期間工作受到影響，之後又因為扁桃腺炎影響到了喉嚨，長達半年沒辦法唱歌，心情非常沮喪。

黃若熙因為疫情，演藝事業一度停擺。《蝴蝶》。

所幸現在已經調整好了狀態，黃若熙去年靠著主演的電影《英雄回家》獲得了國際獎項的肯定，讓她非常欣喜。

特別的是，黃若熙加盟新東家，以新的藝名「晨熙」推出新歌《蝴蝶》，她笑說不是改名，而是多了新的分身，代表在演藝圈能做更多不同的嘗試。

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