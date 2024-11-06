晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）原來是她！黃若熙消失7年回到台灣 親揭罹病改名真相

黃若熙相隔7年回到台灣宣傳，覺得一切都很熟悉。黃若熙相隔7年回到台灣宣傳，覺得一切都很熟悉。

〔記者陽昕翰／專訪〕馬來西亞正妹歌手黃若熙相隔7年才回到台灣，期間歷經生病、疫情的低潮，這次以全新「Ribbon」晨熙再戰歌壇，就怕台灣歌迷忘了她。

黃若熙從小就征戰各大歌唱比賽，靠著比賽的獎金貼補家用，年紀輕輕卻開始扛起家計，必須要照顧家人。

黃若熙以「Ribbon」晨熙為名推出新單曲《蝴蝶》。黃若熙以「Ribbon」晨熙為名推出新單曲《蝴蝶》。

黃若熙透露，因為母親失明、父親中風等原因，她10幾歲就開始駐唱，被迫暫停學業，很羨慕同齡的朋友，受訪談到：「我很早就出社會，很羨慕同齡的朋友，能夠過著單純的學生生活。」

黃若熙在2017年曾來台灣發展，發行首張專輯《獲得》，之後回到馬來西亞拍戲，疫情期間工作受到影響，之後又因為扁桃腺炎影響到了喉嚨，長達半年沒辦法唱歌，心情非常沮喪。

黃若熙因為疫情，演藝事業一度停擺。《蝴蝶》。黃若熙因為疫情，演藝事業一度停擺。《蝴蝶》。

所幸現在已經調整好了狀態，黃若熙去年靠著主演的電影《英雄回家》獲得了國際獎項的肯定，讓她非常欣喜。

特別的是，黃若熙加盟新東家，以新的藝名「晨熙」推出新歌《蝴蝶》，她笑說不是改名，而是多了新的分身，代表在演藝圈能做更多不同的嘗試。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中