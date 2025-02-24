50歲賈永婕曬泳裝照挨轟「愛作秀」 一招回敬酸民被讚爆

賈永婕一舉一動備受關注。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲女星賈永婕自去年上任台北101董事長以來，一舉一動都備受關注，不時會在社群分享工作及生活點滴的她，昨（23日）曬出自己身穿泳裝參與水球運動的照片，沒想到卻引來酸民嘲諷，她一招回敬對方展現高EQ。

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賈永婕第一次參與水球運動。（翻攝自臉書）

賈永婕在臉書難得曬出泳裝照，可見她為了即將到來的2025世界壯年運動會的水球項目做準備，文中寫下「這種天氣要下水需要的不是勇氣，是傻氣。一下水我就在心裡ㄢ了一聲。不是溫水游泳池嗎？不是應該暖呼呼嗎？」透露自己是第一次拿到水球，自認傳球不錯，更笑稱泳帽有拉皮功效。

賈永婕回應酸民留言。（翻攝自臉書，經馬賽克處理）

貼文曝光後，引起不少粉絲留言大讚賈永婕的好身材，同時也有酸民留言嘲諷，「抒情姐又開始擺拍做秀了，下水30分鐘拍照拍了25分鐘，剩下5分鐘拜託你把腦子裡進的核廢水排排乾淨好嗎？」賈永婕看到後，先是回應「你真的很愛我耶」，接著公開自己的活動時間，「我下水一個小時，岸上傳球20分鐘，拍照3分鐘！報告完畢」，高EQ反應被網友紛紛大讚，「來這邊可以多學習你對酸民的應對方式！妳太強了～」。

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