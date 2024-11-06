「沒有才能」女主唱認了被帥氣眼神勾引！遭團員爆料談戀愛變個人

〔記者陳慧玲／台北報導〕演唱組合「沒有才能」推出首張專輯《我終於也變成人了》，女主唱若欣親自演出新歌《我原諒你了其實還沒》MV，導演要求她當個「害羞」女友，她說：「男主角很nice，也很入戲的用眼神勾引我，我被帥到了，今天是本色演出！」

「沒有才能」裴拓（左起）、若欣、碩美將在台北和台中舉辦演唱會。（華研國際提供）

這首歌的創作靈感也來自若欣在戀愛時的心境，寫下情侶之間對彼此的小脾氣，在愛情裡她會為了與對方相處，偷偷把對於對方的不滿藏在心裡。團員碩美則爆料，若欣在戀愛時變得比平常溫柔，也更懂得體貼別人的需求。

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MV中，「沒有才能」更設計了一段「原諒舞」，這段舞其實是在他們錄音時一時興起所發想，事後決定結合在MV中。

「沒有才能」若欣（右）招認拍MV被男主角眼神帥到。（華研國際提供）

若欣對於自己在MV中的表現打出99分高分，直呼要達成導演要求的「害羞女友」，對於不會演戲的自己來說是個大挑戰，就連裴拓及碩美都笑說：「這真的不是妳！」

「沒有才能」11月16日及11月22日將分別在台北The Wall及台中Legacy舉辦兩場「我終於也變成人了」巡迴演唱會，購票可洽iNDIEVOX。

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