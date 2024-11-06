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娛樂 最新消息

韓瑜大姐頭風範全揭露！柯叔元喊話：男人乖乖站後方 

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯叔元、韓瑜合作華視、東森超視《阿榮與阿玉》，收視傳出佳績，戲裡柯叔元因躲債被追至碼頭，韓瑜當場出手，上演精彩的全武行，展現豪氣十足的「大姐頭」風範。劇中的女性角色個性鮮明，每位都展現出堅毅的「女漢子」特質，韓瑜直呼：「自己根本就是女打仔！」柯叔元更笑稱：「這部戲裡，男人們只要乖乖站後方就好！」

除韓瑜外，林玟誼、王淑娟等女演員也各自詮釋出不同的堅韌，成為劇中耀眼的亮點。此外，柯叔元還打趣地提到：「每個演員都是走心演出！」

 韓瑜大姐頭風範全揭露！柯叔元喊話：男人乖乖站後方 林玟誼（左）以「小丑女」造型詮釋叛逆海口少女。（華視、東森超視提供）

在《阿榮與阿玉》中詮釋叛逆海口少女瞬美的林玟誼，開場就以辣妹造型亮相，大膽的洞洞裝和迷你裙打造的「小丑女」造型，，她也興奮地表示：「這次的造型真的和過去很不一樣！」

韓瑜大姐頭風範全揭露！柯叔元喊話：男人乖乖站後方 韓瑜（中）在《阿榮與阿玉》展現豪氣十足的「大姐頭」風範。（華視、東森超視提供）

為了更貼近角色的真實感受，李亮瑾和林玟誼親自上船體驗蚵農的海上生活，挑戰艱難的海洋環境。李亮瑾回憶道：「想見兒子最後一面！」她提到有一次凌晨出海時，遭遇驚濤駭浪，感到恐懼，顯示出當時的絕望。林玟誼也強調：「真的是搏命演出！」

《阿榮與阿玉》於每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道首播，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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