超噁！美女主播收私訊「給5萬幫我足交」 怒曬截圖反擊

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主播劉涵竹憑亮麗長相和專業形象走紅，近年她轉戰電視圈擔任《小姐不熙娣》班底，深受粉絲喜愛。不過她近日卻在Threads上曬出一張私訊截圖，踢爆有網友問她願不願意提供性服務，甚至還開出一次五萬元的價碼。對此，她忍不住怒轟，「像這種人要怎麼樣給他一點教訓啊？」

主播劉涵竹。（翻攝自IG）

劉涵竹曬出訊息截圖，該網友先是透過IG限動求認識，但見劉涵竹不讀不回後，就露出本性罵她沒禮貌，還變本加厲提出噁心問題，「還是妳幫我足交我給你錢，一次五萬」。對此，劉涵竹怒批，「像這種人要怎麼樣給他一點教訓啊？讓他知道不是藏在網路後，想說什麼幹話都可以」，她也感嘆，網友發個訊息不痛不癢，「我看了卻要不舒服好一陣子」。

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劉涵竹坦言，自己曾考慮公開對方的帳號，希望藉此讓其他網友「路過」這些騷擾者的版面，藉由社會的力量來讓他們明白，隨意發表騷擾性的言論並非沒有後果，「畢竟你敢發訊來，我愛怎麼處置是我的事。」



劉涵竹收到噁男私訊。（翻攝自Threads）

由 @miss_liuhanchu 發佈 在 Threads 查看

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