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娛樂 最新消息

轟葉元之蹭劉德華！ 名嘴陳揮文：想罷免的我支持

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉德華睽違11年重返台北小巨蛋開唱，不過歌單中的一首《中國人》意外掀起政治口水，民進黨立委王定宇為此怒譙劉德華「媚共藝人」，此舉讓演藝圈大姊大、知名製作人「寬姐」邱瓈寬爆粗口開砲，「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？」然而，名嘴陳揮文昨（４日）於節目中表示，除了王定宇之外，國民黨立委葉元之也是把劉德華蹭好蹭滿，更喊話板橋想罷免葉元之的民眾，「我精神上支持你們！

葉元之（左）、劉德華。（資料照）葉元之（左）、劉德華。（資料照）

陳揮文昨日在節目《新聞大白話》中提到，不只王定宇，葉元之也是把劉德華蹭好蹭滿。他指出，葉元之不僅自稱「板橋劉德華」，還自製和劉德華同框的圖卡，這些舉動使陳忍不住痛批，「你到底是立委還是演藝圈的？太Over（超過）了啦！你要秀或表演什麼的…你連這個你也要蹭，你不是藝人啊，你如果是沈玉琳我就原諒你了，但你是立委，界線沒有拿捏清楚，太過了啦！」

陳揮文也說，主持人韋家齊昨日在立法院連線訪問葉元之時，葉還高唱天佑美國》，他對此狠酸，「你是中華民國的立委你唱天佑美國，立法院今天不是為了修財劃法、公投法吵來吵去嗎？你在那邊耍寶表演我是覺得不好。」此外，陳揮文更喊話，「板橋想要罷免葉元之的朋友你們要加油，我精神上支持你們。」

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