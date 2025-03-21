NewJeans最新聲明「假處分只是暫時」 輸官司仍堅持出席演唱會

首爾中央地方法院今（21日）裁定NewJeans不得私自活動。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團NewJeans（NJZ）今（21）日被首爾中央地方法院裁定不得私自活動，法院針對「遭到HYBE旗下女團ILLIT無視、解約ADOR原代表閔熙珍」等說法，駁回了NewJeans的說詞，因無證據證明及說法不成立，而裁定ADOR的假處分申請通過。

對此，NewJeans（NJZ）也立刻在IG發出最新聲明，「我們會如期參加3月23日的香港演唱會，為避免造成各方損失，我們絕不退縮。」目前，NewJeans（NJZ）雖輸了第一場官司，但態度仍十分堅定，強調團員會堅持立場，「假處分只是暫時」，雖然正處於極為艱難的時刻，但會保持冷靜，時刻懷著感謝之心，想著一直以來支持我們的 Bunnies（粉絲名），請大家今後也繼續關注並支持我們，謝謝。

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NewJeans（NJZ）最新聲明。（翻攝自IG）

NewJeans（NJZ）最新聲明。（翻攝自IG）

NewJeans（NJZ）最新聲明。（翻攝自IG）

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