出動保護金秀賢？高市警保安科：藝人安全多由主辦僱用保全

金秀賢將來台灣參加高雄櫻花季活動。（翻攝臉書）

〔記者黃良傑／高雄報導〕2025高雄櫻花季活動將邀請韓星金秀賢來台灣，安排30日壓軸現身夢時代二期停車場，由於金秀賢曾與已故女星金賽綸戀愛，金秀賢方雖多次聲明兩人是等金賽綸成年後才交往，韓國及台灣網友評論兩極化，警方是否出動安全維護？保安科強調未接獲任何攻擊外國藝人情資，藝人安全多由主辦單位自行僱用保全人員負責。

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警方是否出動安全維護？保安科強調未接獲任何攻擊外國藝人情資，藝人安全多由主辦單位自行僱用保全人員負責。（記者黃良傑攝）

高市警局保安科表示，相關展演活動藝人現場安全維護，均由主辦單位自行負責，除非接獲攻擊情資，或發現有網路恐嚇傷害留言，韓星金秀賢受邀參加2025高雄櫻花季活動，將於3月30日來台出席高雄夢時代活動，警方並未接到任何攻擊或恐嚇情資。

高市警局表示，主辦單位尚未檢具相關證據申請保護，若有安全上的顧慮，主辦方應加強保全計畫，至於轄區警力主要月疏導周邊交通疏導，將比照去年第一屆高雄櫻花季活動經驗，針對活動現場安全維護及周邊道路交通疏導，同時預備機動警力因應可能的突發事故。

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