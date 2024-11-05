昔得罪前輩！吳宗憲突向林美照公開道歉 自揭封殺史

吳宗憲向林美照道歉。（中天提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕中天《小明星大跟班》明播出「這個玩笑會不會開過頭？明星樂極生悲事件簿」，吳宗憲分享過去曾遇過不懂察言觀色的新人，一度生氣決定封殺；而他過去也曾因為說錯話得罪過大前輩。

吳宗憲提到遇過不懂得察言觀色的新人：「原本設定頂缸表演完要讓新人來試試看，失敗也沒關係，但有個新人一直拱我，我已經拒絕一輪了，他還是一直弄，弄到最後我真的生氣，但我放在心裡沒講，只是那次之後我就把他封殺到今天，他只發一張專輯就殞落了。」

請繼續往下閱讀...

吳宗憲也坦言曾在台上說錯話得罪大前輩：「有個比我資深的大前輩，她在節目裡裝可愛，結果我說了一句『都幾歲了』，那個姐姐後來整個錄影過程就比較不講話，我不知道她有沒有走心，但我要真心跟林美照姐姐道歉。」

歐漢聲聽完則好奇：「可是以前豬大哥開她玩笑開得更誇張。」吳宗憲則認為開玩笑還是要看交情：「我跟美照姐就只是節目上認識，私底下沒私交，所以沒交情的話，這個話就變很重了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法